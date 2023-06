Diablo 4 liefert Zahlen, mit denen kein anderes Diablo in 30 Jahren mithalten kann

Diablo 4 hat sich bereits in den ersten Tagen nach Release als wahrer Meilenstein für Blizzard erwiesen.

Seit dem 6. Juni 2023 können alle Fans endlich Diablo 4 spielen. Wie viele Menschen auf das Action-Rollenspiel gewartet haben, beweisen aktuelle Zahlen: Laut Blizzard handelt es sich bei Diablo 4 um das sich am schnellsten verkaufende Spiel in der Geschichte des Studios - und die beläuft sich inzwischen auf immerhin 32 Jahre und brachte zahlreiche Meilensteine wie Warcraft 3 oder Diablo 2 hervor.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Blizzard jubelt, die Fans spielen

Dass sich Diablo 4 gut verkaufen wird, war abzusehen. Offizielle Verkaufszahlen liegen zwar noch nicht vor, doch Blizzard selbst verkündet den Meilenstein via Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein paar beeindruckende Zahlen haben wir dann aber doch in petto: In den wenigen Tagen seit dem Early-Access-Launch haben die zahlreichen Heldinnen und Helden Sanktuarios bereits 93 Millionen Stunden im Spiel verbracht. Das entspricht einem Zeitraum von über 10.000 Jahren!

Blizzard ist natürlich entsprechend in Feierlaune: Rod Fergusson, seines Zeichens als General Manager für Diablo 4 verantwortlich, spricht laut einem Bericht von Businesswire von einem Moment, der seit Jahren für das Team von Diablo 4 in Vorbereitung ist . Man sei äußerst stolz, den Spielern die reichhaltigste Geschichte zu bieten, die jemals in einem Diablo-Spiel erzählt wurde .

Diablo 4 verkauft sich also blendend, aber wir interessieren uns vor allem für eure Meinung! Wie viel Spaß habt ihr mit dem Spiel und vor allem: Wie hoch ist euer Stundenzähler bereits? Besteht euer Tagesablauf inzwischen nur noch aus Schlafen, Essen und Diablo oder spürt ihr gar, dass euer Hype schon wieder etwas abflaut? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!