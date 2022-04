Diablo Immortal: Release-Termin und PC-Version im Livestream angekündigt

Bereits auf der BlizzCon 2018 wurde Diablo Immortal angekündigt, ein Ableger des berühmten Action-Rollenspiels für Handys und Tablets. Nun wurde in einem Livestream der Releasetermin und weitere Details zu Immortal bekanntgegeben. So werdet ihr etwa auf dem Smartphone das Spiel mit einem Controller steuern können. Alle weiteren neuen Informationen findet ihr in diesem Artikel.

Breaking: Diese News entsteht im Eilverfahren, um euch die Infos so schnell wie möglich zu liefern. Wir erweitern die Meldung in den kommenden Minuten.

Wann erscheint Diablo Immortal?

Diablo Immortal erscheint am 2. Juni 2022 kostenlos für iOS, Android, und wie nun angekündigt wurde, auch für den PC. Die Entwickler geben an, so möglichst viele Spielerinnen und Spieler erreichen zu wollen. Die PC-Version von Diablo Immortal erscheint zum 2. Juni zunächst als offene Beta. Zur Ankündigung gibt es außerdem einen neuen Trailer:

Wie funktioniert Crossplay in Diablo Immortal?

In Diablo Immortal soll es nicht nur Cross-Play zwischen Mobile-Plattformen und PC geben, sondern auch Cross-Progression. Konkret bedeutet das einerseits, dass ihr problemlos mit Freunden zusammenspielen könnt, die auf einer anderen Plattform spielen. Außerdem könnt ihr selbst auch jederzeit die Plattform wechseln. So könnt ihr daheim vom PC spielen und unterwegs mit dem Smartphone an der selben Stelle fortfahren.

Wie sich Diablo Immortal auf dem Handy spielt, durften wir schon vor einiger Zeit ausprobieren und waren positiv überrascht:

Wie funktioniert die PC-Version?

Auch wenn Diablo Immortal als Beta auf dem PC startet, soll diese Version alle Inhalte und Features des originalen Spiels enthalten. Wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, werden außerdem alle eure Fortschritte aus der Beta übernommen.

Auch optisch wird sich die PC-Version wahrscheinlich nicht vom Original unterscheiden. So wird im Livestream lediglich erwähnt, dass moderne Smartphones über sehr hohe Auflösung verfügen, weshalb das Spiel auch auf dem PC prächtig aussehe.

Am PC werdet ihr Diablo Immortal nicht nur mit einem Controller, sondern auch mit Maus und Tastatur steuern können. Ganz klassisch könnt ihr euren Charakter dabei per Mausklick laufen und angreifen lassen, oder sogar mit WASD bewegen.