Schon das Artwork der Diablo-Mod in Morrowind verspricht viel düstere Stimmung.

Ist das Diablo oder Morrowind? Ja! Ein Fan der beiden eigentlich ziemlich unterschiedlichen Rollenspiele hat sie mit einer spannenden Mod verknüpft: Ihr spielt darin Quests, die aus Diablo oder Diablo 2 stammen könnten, aber im Technikgrüst von Morrowind.

Wir verraten, was alles im Mod-Projekt steckt – und welchem ikonischen Gegner ihr sowohl in diesem Fan-Projekt als auch in Diablo 4 begegnen werdet.

Das bietet die Diablo-Mod für Morrowind

Der Titel der Mod rollt nicht ganz leicht von der Zunge: Caldera Priory and the Depths of Blood and Bone heißt das Fan-Projekt. Darin erkundet ihr einen neuen Dungeon: ein Kloster, das von Untoten überrannt wurde.

Natürlich lauern viele höllische Feinde auf euch, unter anderem zwei Boss-Monster mit eigener vertonter Cutscene. Und einer davon hat es auch in Diablo 4 auf euch abgesehen:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Der Schlächter ist in der Mod und auch in Diablo 4 bereit, euch mit seinen Schergen zu zerpflücken! Was wäre Diablo ohne Loot? Neue Rüstungssets, Waffen und andere Items warten darauf, von euch gefunden zu werden. Aber passt auf, dass ihr dabei nicht versehentlich in Lavaströme fallt.

Wie kann ich das selber spielen? Die Mod steht bei Nexusmods kostenlos zum Download bereit. Ihr braucht das Grundspiel Morrowind und solltet die Installationsanleitung von Modder Seelof beachten, um Bugs zu vermeiden.

Zudem hat der Mod-Ersteller noch drei Tipps für euch:

Startet die neue Quest bei der Stadt Caldera erst mit Level 20 oder höher.

Verwendet Fackeln zur Beleuchtung, statt Magie einzusetzen – damit bleibt die düster-gruselige Atmosphäre besser erhalten.

Packt den Schwebezauber ein, damit erreicht ihr auch versteckte Winkel des Dungeons, wo Loot auf euch wartet.

Wie gefällt euch die von Diablo inspirierte Morrowind-Mod? Findet ihr das Crossover genauso faszinierend wie wir? Verratet es uns gerne!