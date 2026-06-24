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Die Verkaufszahlen von Total War zeigen, dass ein Ableger der Reihe wirklich viel zu früh zu Grabe getragen wurde

In einem neuen Finanzbericht von Sega ist zu erkennen, was für ein gewaltiger Verkaufserfolg Three Kingdoms war. Das irritiert die Fans, da Creative Assembly hier früh den Support einstellte.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
24.06.2026 | 08:19 Uhr

35,99 €

Three Kingdoms hätte für Creative Assembly zur Goldgrube werden können. Three Kingdoms hätte für Creative Assembly zur Goldgrube werden können.

Es gibt wirklich viele Total-War-Ableger und einige sind erfolgreicher als andere. Wie erfolgreich ein Total War tatsächlich ist, lässt sich oft auch an der Anzahl an DLCs oder zumindest dem anhaltenden Support ablesen. Im Fall von Total War: Three Kingdoms sind viele Spielerinnen und Spieler aber bis heute irritiert.

Das Strategiespiel im historischen China zählt zu den beliebtesten Teilen der letzten Jahre und gilt vor allem auf der rundenbasierten Strategiekarte als Vorreiter in Sachen Qualität. Daher sind die Fans auch bis heute wütend darüber, dass Creative Assembly dem Spiel überraschend früh den Stecker zog.

Kürzlich wurde von Publisher Sega ein Finanzbericht veröffentlicht, dort gab es einen Blick auf die langfristigen Verkaufszahlen der einzelnen Spiele in ihrem Portfolio - darunter auch zu Total War: Three Kingdoms und Total War: Warhammer 3.

Dort waren Fans überrascht, zu sehen, wie viel besser sich das Hauptspiel von Three Kingdoms verkauft hat als Warhammer 3, das bis heute mit großen Erweiterungen und Updates versorgt wird.

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Gewaltige Verkaufszahlen von Three Kingdoms

Gemessen an der gezeigten Statistik ist es schon erstaunlich zu sehen, wie viel besser sich Three Kingdoms tatsächlich verkauft hat als Warhammer 3. So kam Three Kingdoms im ersten Fiskaljahr nach seinem Release auf eine erstaunliche Verkaufssumme von 2,1 Millionen Einheiten. Was wohl auch dem erschlossenen chinesischen Markt zu verdanken war.

Auch in dem Jahr danach hat sich Three Kingdoms eigentlich noch recht solide verkauft. 410.000 Einheiten im 2. Fiskaljahr nach Release. Erst im Jahr 2021 brechen die Verkaufszahlen auf zumindest noch 230.000 runter, was das Jahr war, in dem dann auch der Support eingestellt wurde. Insgesamt hat sich Three Kingdoms bis heute 3,3 Millionen Mal verkauft.

Total War: Warhammer 3 hatte da einen vergleichsweise behäbigen Start. Das Spiel wurde im ersten Jahr 960.000 Mal verkauft, hat sich in den Jahren danach aber auf einem gleichbleibend hohen Niveau gehalten. Trotzdem stehen die Gesamtzahlen von Warhammer 3 insgesamt bei »nur« 2,7 Millionen verkauften Spielen – wobei es natürlich auch zwei Verkaufsjahre im Rückstand ist.

Video starten PLUS 24:47 Total War: Three Kingdoms Wertungsdiskussion - »Eine so hohe Wertung, obwohl das meistbeworbene Feature langweilig ist?« - »Eine so hohe Wertung, obwohl das meistbeworbene Feature langweilig ist?«

Trotzdem wirkt es irritierend, dass ein von Fans geliebtes Spiel wie Three Kingdoms, das sich zu Release millionenfach verkauft hat, so viel weniger daraus machen konnte.

Eingestellt wurde der Support für Three Kingdoms wohl, da sich die DLCs nicht so gut verkauft hatten wie erhofft. Gemessen an dem Interesse am Grundspiel liegt das aber wohl auch an der Qualität der DLCs. Wäre Creative Assembly hier mehr am Puls der Fans gewesen, hätte sich das richtig auszahlen können.

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Wo ist Pharaoh?

Abseits der gewaltigen Verkaufszahlen von Three Kingdoms sowie der hohen jährlichen Verkaufszahl von Warhammer 3 ist an der Statistik für Total-War-Fans nur noch spannend, dass Total War: Pharaoh nicht einmal erwähnt wird. Gleiches gilt auch für Total War: Troy. Beide Ableger sind also von Sega kaum noch der Rede wert. Vor allem bei Pharaoh wissen wir auch, dass das Spiel krachend gescheitert ist und sich katastrophal verkauft hat.

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Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms

Genre: Strategie

Release: 23.05.2019 (PC)

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