Dirt Rally 2.0 Exklusiv-Event, Faszination Warframe, Hinter den Pixeln Folge 9 und mehr - die Woche bei Plus

Diese Woche erschien das Video vom exklusiven Event zu Dirt Rally 2.0 und Sascha Penzhorn vergleicht Warframe mit Anthem. Außerdem: Ist Red Dead 2 zu anstrengend und natürlich viele weitere spannende Themen.

Jetzt Mitglied werden



Dirt Rally 2.0 - Exklusives Plus Anspiel-Event auf Video

Bei unserem GameStar Plus Gewinnspiel im Januar hatten unsere User die Möglichkeit mit auf das Anspiel-Event für Dirt Rally 2.0 nach Köln zu kommen. Dort wurden sie sogar noch vom Virtual World Rally Champion Jon Armstrong gecoacht. Jon Armstrong auch noch ein echter Rally Fahrer und berät Codemasters zu Dirt Rally 2.0

Video schauen



Faszination Warframe - Biowares inspiration

Ein Spiel, das kein Publisher haben wollte, erschaffen von einem Studio am Rande des Ruins, zieht Jahre später Millionen Spieler in seinen Bann. Weshalb, ist gar nicht so leicht zu erklären. Aber das Beispiel macht Schule. Was ist so toll an Warframe? Das exklusive Essay verrät`s euch passend zum Release von Konkurrent Anthem.

Artikel lesen



Ist Red Dead 2 zu anstrengend?

Trotz Top-Wertungen und vielen Verkäufen kann man immer wieder lesen, dass der Open-World-Western von Rockstar einigen Käufern und auch Kritikern zu zäh, regelrecht beschwerlich zu spielen ist. Warum hat Rockstar das Spiel so gestaltet und was werden andere Hersteller von Open-World-Spielen daraus lernen?

Video schauen



Atlas - Hitzetod und Affenkacke im Survival-Tagebuch

Vitaminmangel, Glasknochen und dreitausend Jahre Leid - unser freier Autor Sascha spielt Atlas, damit euch dieses Elend erspart bleibt. Mit letzter Kraft schrieb er noch "Ich erleide Höllenqualen aus meiner Liebe zu Euch!"

Video schauen





Hinter den Pixeln, Folge 9: Videospielmusik als Forschungsfeld

Bei »Hinter den Pixeln«, unserer Podcast-Reportage, geht es diesmal um Soundtracks. Vielleicht gehört ihr zu den Leuten, die Musik bei Videospielen einfach abschalten, um nebenbei einen Podcast zu hören. Manchmal verbinden wir die einfachsten Melodien für immer mit einem unvergesslichen, interaktiven Erlebnis.

Artikel lesen



Unsere ersten Computerspiele, Teil 2

Was waren eigentlich die allerersten Computerspiele unserer GameStar Redakteure? Dieser Frage gehen wir in dieser Serie nach. Im zweiten Teil erinnern sich die Kollegen Markus Schwerdtel, Peter Bathge und Philipp Elsner zurück in ihre Kindheit.

Video schauen





Großes Februar Gewinnspiel: Triple Monitor Setup 27" 144Hz

Perfekt für das Triple-Screen-Setup am heimischen PC: Gewinnt mit iiyama und GameStar Plus drei G-MASTER GB2760QSU-B1 27-Zoll-Monitore im Wert von insgesamt 1.200 €.

Zum Gewinnspiel



GameStar Plus holen

Noch kein GameStar Plus? Jetzt einsteigen und die GameStar-Redaktion beim Gaming-Journalismus unterstützen und nebenbei komplett werbefrei surfen. Im besonders attraktiven 12-Monats-Abo sparst du bis zu 30 Prozent gegenüber dem 1-Monats-Paket.

Jetzt Mitglied werden



Gratis-Leseproben zum Reinschnuppern

Lest jetzt mehrere GameStar-Reports und schaut euch Kostproben unseres Plus-exklusiven Videoangebots gratis an. GameStar Plus ist das Online-Abo für alle Gamer, die hinter die Kulissen der Gaming-Industrie schauen wollen, Artikel mit besonderem Tiefgang erwarten und echten Gaming-Journalismus wünschen.

Besonders spannend sind aktuell folgende Leseproben:

Jetzt in alle Proben reinschnuppern