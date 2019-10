Drei kostenlose DLCs (Episoden) hat Entwickler Massive Entertainment für das erste Jahr von The Division 2 versprochen. Nun steht der zweite vor der Tür. Am 15. Oktober erscheint Title Update 6 und damit auch Episode 2 »Pentagon: Das letzte Bollwerk«. Neben einem Trailer zum Sturm aufs Pentagon haben die Entwickler nun auch alle Neuerungen des Updates zusammengefasst.

Title Update 6 von The Division 2 enthält zwei neue Missionen, Assignments, eine weitere Spezialisierung, einen zusätzlichen PvP-Modus und diverse Anpassungen.

Neue Missionen

Die beiden neuen Missionen heißen Pentagon und Darpa Research Lab, von denen ihr Teile bereits im Episode-2-Trailer seht. Das Verteidigungsministerium wurde von den Black Tusk besetzt, die geheime Technologien der Darpa in ihre Finger bekommen wollen. Die Darpa ist eine Behörde des Verteidigungsministeriums und für Forschungsprojekte verantwortlich.

Besitzer des Year 1 Pass dürfen bereits am 15. Oktober loslegen, für alle anderen Spieler werden die Missionen erst am 22. Oktober freigeschaltet.

Episode 2: Pentagon, The Last Castle arrives on October 15th for Year One Pass owners! All balancing changes, bug fixes, and Specialization Field Research will be available for everyone on October 15th as well. pic.twitter.com/FMcSIKI6js — The Division 2 (@TheDivisionGame) October 9, 2019

Neue Spezialisierung: Der Techniker

Vier Klassen gibt es bereits in The Division 2. Mit Episode 2 kommt eine fünfte dazu. Der Techniker besitzt einen P-017-Multi-Raketenwerfer, mit dem er bis zu sechs Raketen gleichzeitig abfeuert. Als Zweitwaffe trägt er die Pistole Maxim 9 mit Schalldämpfer.

Seine Skill-Variante ist der Artificer Hive, mit der er Skills von seinen Teammitgliedern und sich selbst bufft. Als Granatenvariante setzt er auf EMP-Granaten, die feindliche Technologie stören.

Zu seinem Skilltree gehört unter anderem das Talent, mit Reparaturkits nicht nur die eigene Rüstung wiederherzustellen, sondern auch Skills wie Geschütztürme. Mit all diesen Fähigkeiten eignet sich der Techniker vor allem als Support.

Habt ihr den Year 1 Pass, erhaltet ihr den Techniker sofort am 15. Oktober. Alle anderen müssen ihn zunächst wie schon bei der Minigun-Klasse über eine Reihe von Aufgaben freispielen.

Neue Assignments

Exklusiv für Besitzer des Year 1 Pass gibt es zwei neue Assignments. In Marina und Embassy erfahrt ihr mehr über die Spielwelt und ihre Geschichte.

In Marina seid ihr in einem Bootshaus unterwegs, in Embasssy begebt ihr euch in die mexikanische Botschaft, in die ein Hubschrauber mit Vorräten gestürzt ist.

Neuer PvP-Modus Team Elimination

In Team Elimination tretet ihr wie auch in Gefecht in Vier-gegen-Vier-Kämpfen gegeneinander an. Allerdings hat jeder Agent, wie etwa in Counter-Strike: Global Offensive oder Rainbow Six: Siege, nur ein Leben. Wer ausgeschaltet wird, ist für die Runde raus.

Ebenfalls neu ist die Karte The Wharf, in der ihr in einem Hafengebiet kämpft. Die PvP-Inhalte stehen allen Spieler kostenlos zur Verfügung.

Diverse Anpassungen

In den vergangenen Wochen hat Massive Entertainment in mehreren Streams weitere Neuerungen vorgestellt. Dazu zählen Anpassungen in der Dark Zone und höhere Belohnungen im Conflict-Modus, die wir in einem separaten Artikel zusammengefasst haben.

Außerdem haben sich die Entwickler die Lootverteilung vorgenommen: Mit Title Update 6 sollt ihr gezielter farmen und so schneller euren gewünschten Build vervollständigen können. Wie das funktioniert, haben wir ebenfalls in einem Artikel zusammengefasst.

Es wird zudem 38 neue benannte Ausrüstungsteile geben, darunter auch ein Exotic. Zusätzlich erhalten die Missionen Manning Zoo und Camp White Oak eine Invaded-Variante.

Was haltet ihr von den Neuerungen? Freut ihr euch aufs Update? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!