Spieler von Division 2 haben manche Geheimnisse noch nicht entdeckt

Die Welt von The Division 2 strotzt nur so vor Details, da ist es wenig verwunderlich, dass Spieler auch vier Monate nach Release noch nicht alle Geheimnisse entdeckt haben. So äußerte Terry Spier, Creative Director bei Co-Entwickler Red Storm, gegenüber Gameinformer, dass »noch einige Rätsel auf der Checkliste« verbleiben.

Dabei zeigen sich Spieler häufig findig, graben Details aus, diskutieren auf Plattformen wie Reddit und kommen hinter noch so subtile Kniffe im »Environmental Storytelling«, also der Geschichten, die uns die Spielwelt erzählt. Etwa existiert eine geheime Eulen-Gesellschaft in Division 2, deren Motive völlig unklar sind. Andere Easter Eggs liegen quasi offen da und werfen trotzdem Fragen auf, wie die mysteriöse Mission »G. Phillips Protocol«.

Geheimnis in Division 2: Die berüchtigten Hunter

Das wohl bekannteste Geheimnis in The Division 2 dürften die 12 Hunter sein. Dabei handelt es sich um besonders starke Gegner, die schon im Vorgänger The Division 1 für Angst und Schrecken sorgten. Dort tauchten sie in den Untergrund-Missionen zufällig auf und konnten unvorsichtige Spieler mithilfe ebenbürtiger Kampf-Technologie und Taktiken schnell erledigen.

In The Division 2 kommen die gefährlichen Jäger erst ans Licht, wenn man an bestimmten Stellen der Spielwelt Aktionen ausführt. Dann tauchen sie auf und zeigen: Sie haben nichts von ihrer Kampfstärke verloren! Wenn ihr sie besiegt, lassen sie zur Belohnung eine ihrer typischen Masken fallen.

Wollt ihr die Jäger zu Gejagten machen? Hier findet ihr eine Liste mit allen Hunter-Masken in The Division 2 mit einem Link zu einem Tutorial Video.

Mehr Geheimnisse in The Division 2

Ein weiteres Geheimnis ist noch gar nicht live, sondern erst auf den Testservern (PTS) von Division 2 auffindbar: Die Taschenlampen-Mod. Wie ihr Licht ins Dunkel bringt, zeigt euch unser Guide zur Taschenlampe in Division 2.

Auch einige Nebenmissionen von The Division 2 sind nicht auf der Übersichtskarte gelistet, sondern wollen von euch erst gefunden werden. An welchen Stellen ihr nachsehen müsst, zeigt euch folgendes Video: