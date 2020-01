Doom Eternal ohne Mikrotransaktionen: »Wir machen kein Mobile Game«

Bethesda scheint sich von Ingame-Shops zu distanzieren. Nachdem Mikrotransaktionen in Fallout 76, Rage 2 und Wolfenstein: Youngblood noch fest zum Inventar gehörten, erteilt Doom Eternal solchen Praktiken nun eine klare Absage.

Das kommuniziert zumindest Dooms Creative Director Hugo Martin via via Facebook. Im Posting heißt es wörtlich:

"Kein Store. Nichts, was ihr in Doom Eternal mit Erfahrungspunkten freischalten könnt, beeinflusst in irgendeiner Form die Spielerfähigkeiten oder das Spiel. Ihr könnt ausschließlich kosmetische Dinge mit XP freischalten. Diese Freischaltungen haben keinen Einfluss auf euer Spiel, sie sehen bloß cool aus.



Mit Eternal machen wir ein Vollpreisspiel, kein Free2Play- oder Mobile Game - ihr bekommt das komplette Erlebnis ohne Shop - genau, wie ihr es erwartet. Das Freischalten von Skins mit XP ist Teil dieses Erlebnisses, falls euch das wichtig ist. Ihr könnt das allerdings auch getrost ignorieren, ohne dass es sich in irgendeiner Form aufs Gameplay auswirkt. Und alles ist kostenlos."

Vollpreis-Shooter ohne unnötigen Schnickschnack

Dass Doom Eternal für Bethesdas Außenwahrnehmung eine wichtige Rolle spielen könnte, haben wir bereits in unserer Service-Game-Prognose ausführlich beleuchtet: 2019 hatte es viel Kritik an diversen Entscheidungen des Publishers gegeben, beispielsweise an der Einführung von Gameplay-Mikrotransaktionen in Fallout 76 sowie am Abo-Service Fallout 1st. Doom Eternal scheint hier klare Fronten schaffen zu wollen.

Das Spiel soll ein Vollpreis-Shooter ohne unnötigen Schnickschnack werden, der euch eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne bietet. Schon Doom 2016 war ein Leuchtturm für Bethesda: Das Spiel kam nicht nur wegen seiner Kampagne zum Release äußerst gut bei den Spielern an, die Entwickler packten außerdem einen Map-Editor ins Spiel und veröffentlichten nach einer Weile alle vormals kostenpflichtigen DLCs gratis für alle Spieler.

