CoD Warzone einen Monat nach Release den nächsten Meilenstein erreicht

Der kostenlose Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone schlug nach dem Release bei den Spielern ein wie eine Bombe. Die Zuschauerzahlen auf Twitch gingen durch die Decke und nach nur 24 Stunden konnte der Titel den großen Konkurrenten Apex Legends in Sachen Spielerzahlen abhängen. Jetzt erreicht er einen weiteren Meilenstein.

Over 50 million players.



Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U