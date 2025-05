Gelobt sei der Imperator, am Wochenende gibt's gleich drei Warhammer-Spiele geschenkt

Gleich drei Warhammer-40k-Spiele landen dieses Wochenende kostenlos in euren Spielesammlungen auf Steam und GOG.

Der Imperator auf Terra meint es dieses Wochenende gut mit euch: Passend zum Warhammer Skulls 2025 gab es nicht nur zahlreiche spannende Ankündigungen im Warhammer-Universum, ihr könnt euch auch gleich drei Titel dauerhaft kostenlos in eure Bibliotheken beamen.

Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War

Gladius: Relics of War - Ankündigungstrailer zum neuen Warhammer-40K-Strategiespiel

Stellt euch vor, Civilization hätte ein Baby mit einem Space Marine gezeugt – heraus käme dabei wohl Warhammer 40k: Gladius – Relics of War. Dieses rundenbasierte 4X-Strategiespiel entführt euch auf den Planeten Gladius Prime, wo vier Fraktionen (Space Marines, Astra Militarum, Orks und Necrons) um die Vorherrschaft kämpfen.

Doch anders als bei Civ gibt es hier kein diplomatisches Geplänkel. Wie heißt es so schön: In der Finsternis der fernen Zukunft gibt es nichts als Krieg – und das spürt ihr hier in jedem Zug.

Kostenlos sichern und dauerhaft behalten bis: 29. Mai (zum Spiel bei Steam)

Warhammer 40.000: Rites of War

Kleine Reise zurück ins Jahr 1999, als Floppy Disks noch nicht ausgestorben waren und Panzer General 2 die Strategielandschaft mit dominierte. Rites of War nutzt die Engine des Klassikers, um die Eldar in ihrem Kampf gegen die Tyraniden zu zeigen. Als Anführer der mystischen Alienrasse kommandiert ihr Jetbikes, Wraithlords und sogar eine Inkarnation des Mordgottes Khaine selbst.

Das Spiel gilt als Rarität, die lange nur schwer erhältlich war. GOG schenkt es euch nun im Rahmen von Warhammer Skulls.

Kostenlos sichern und dauerhaft behalten bis: 29. Mai (zum Spiel bei GOG)

Warhammer 40.000: Boltgun – Words of Vengeance

Warhammer 40k: Boltgun - Vorschau-Video zum neuen Ego-Shooter

Zum Ende wird’s ein bisschen absurd: Boltgun – Words of Vengeance verwandelt den brutalen Boomer-Shooter in ein Tippspiel! Statt mit dem Bolter metzelt ihr Feinde des Imperators nun mit der Tastatur nieder – wer schnell Phrasen wie PURGE THE UNCLEAN nieder hämmert, überlebt länger. Drei Level voller Chaos-Kultisten und Dämonen warten hier darauf, von euch gesäubert zu werden.

Dauerhaft kostenlos via Steam (zum Spiel)

Das war aber noch nicht alles: Das Rundentaktikspiel Warhammer 40k: Mechanicus könnt ihr bis zum 26. Mai kostenlos auf Steam spielen.

Außerdem verschenkt der Epic Games Store diese Woche gleich drei Spiele, von denen eins sogar gerade erst frisch erschienen ist, sodass ihr aktuell ganze 30 Euro sparen könnt. Mehr dazu findet ihr oben in der Link-Box.

Werdet ihr euch die kostenlosen Spiele sichern? Und welcher Titel hat bei euch die größten Chancen, nicht nur in der stets wachsenden Spielesammlung zu landen, sondern auch tatsächlich mal gespielt zu werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!