Da wird doch der Harkonnen in der Pfanne verrückt! Auf den Game Awards 2021 wurde mit einem kurzen Teaser-Trailer ein neues Strategiespiel im Dune-Universum angekündigt. Spice Wars schickt euch in Echtzeit-Gefechte und erlaubt es euch zudem, dem Sieg auch durch Handel und diplomatischem Geschick näherzukommen. Wir haben alle derzeitigen Infos für euch.

Falls noch nicht geschehen, solltet ihr euch zur Einstimmung aber zunächst noch den kurzen Teaser-Trailer anschauen:

Das erwartet euch in Dune: Spice Wars

Entwickler: Wer entwickelt Spice Wars?

Das neue Dune-Spiel wird von dem französischen Studio Shiro Games (Northgard) entwickelt und von Funcom als Publisher vertrieben. Unter Funcoms Flagge wird auch derzeit das neue Survival-MMO von Dune entwickelt, das aber nichts mit Spice Wars zu tun haben soll.

Release: Wann erscheint das Spiel?

Spice Wars soll 2022 in den Early Access starten. Laut den Entwicklern habe man sich dazu entschlossen, um so noch besser und direkter auf Fan-Feedback reagieren zu können. Man habe schon während der Entwicklung von Northgard großartige Erfahrungen damit gemacht. Wann das fertige Spiel erscheint, ist somit noch unklar.

Story: Worum geht es in Spice Wars?

Diese Frage können wir derzeit leider noch nicht beantworten - denn aktuell möchten sich die Entwickler noch nicht zur Story der Kampagne äußern. Man soll jedoch nicht erwarten, der Handlung der Bücher strikt zu folgen. Vielmehr werde man seine eigene Geschichte rund um die bekannten Charaktere und Fraktionen schreiben können. Ihr könnt demnach in die Haut von Persönlichkeiten wie Herzog Leto Atreides oder Baron Vladimir Harkonnen schlüpfen.

Gameplay: Mit welchen Facetten können Strategen rechnen?

Spice Wars basiert auf dem bekannten 4X-Prinzip (explore, expand, exploit und exterminate) und bietet euch entsprechend viele Möglichkeiten, eure Kontrahenten zu besiegen und den Sieg davonzutragen:

Kriegsführung: Klassische Echtzeit-Gefechte, in denen ihr Einheiten rekrutiert und die Umgebung nach Siedlungen und Spice-Vorkommen absucht, um euer Herrschaftsgebiet zu erweitern. Das Spice baut ihr mit entsprechenden Gebäuden und Sammlern (hoffentlich mit kluger Wegfindungs-KI!) ab.

Klassische Echtzeit-Gefechte, in denen ihr Einheiten rekrutiert und die Umgebung nach Siedlungen und Spice-Vorkommen absucht, um euer Herrschaftsgebiet zu erweitern. Das Spice baut ihr mit entsprechenden Gebäuden und Sammlern (hoffentlich mit kluger Wegfindungs-KI!) ab. Diplomatie: Wem die direkte Konfrontation zu plump ist, kann sich in der hohen Kunst der Diplomatie versuchen. Pflegt eure Bündnisse und schmiedet Komplotte. Eine strategische Übersichtskarte hilft euch dabei, die Übersicht zu wahren.

Wem die direkte Konfrontation zu plump ist, kann sich in der hohen Kunst der Diplomatie versuchen. Pflegt eure Bündnisse und schmiedet Komplotte. Eine strategische Übersichtskarte hilft euch dabei, die Übersicht zu wahren. Spionage: Besonders arglistige Naturen können auch versuchen, den Feind einfach per Spionage zu sabotieren. Euch steht eine Reihe an Möglichkeiten zur Verfügung, die aber natürlich Ressourcen kosten.

Besonders arglistige Naturen können auch versuchen, den Feind einfach per Spionage zu sabotieren. Euch steht eine Reihe an Möglichkeiten zur Verfügung, die aber natürlich Ressourcen kosten. Handel: Zu guter Letzt könnt ihr natürlich auch mit den anderen Fraktionen Handel treiben.

Und was ist mit Sandwürmern? Natürlich ist auch die legendäre Bestie unter der Sandoberfläche von Arrakis wieder mit von der Partie. Wenn ihr die Umgebung nicht sorgfältig nach Anzeichen für wurmige Aktivität abscannt, müsst ihr mit einem schnellen Ableben eurer Truppen rechnen.

Grafik: Was lässt sich zur Technik sagen?

Shiro Games hebt hervor, dass man für Spice Wars eine auf Strategiespiele spezialisierte Engine setzt. Erste Impressionen findet ihr in der obigen Galerie. Auf den Screenshots ist auch Arrakis bei Nacht zu sehen. Ob der Tag-Nacht-Wechsel dynamisch oder vorgegeben sein wird, ist derzeit nicht bekannt.

Dune im Kino

Falls ihr von Dune und fließendem Spice gar nicht genug bekommen könnt, haben wir gute Nachrichten für euch. Der Kinofilm von Regisseur Denis Villeneuve wird fortgesetzt: Dune 2 soll am 20. Oktober 2023 in den Kinos starten. Kein Wunder, war der erste Teil der Romanadaption des SciFi-Autors Frank Herbert nicht nur bei Kritikern ein Hit. Was wir von Dune halten, könnt ihr natürlich in unserer Filmkritik nachlesen:

243 10 Mehr zum Thema Dune: Star Wars trifft Game of Thrones

Was haltet ihr von der Ankündigung von Dune: Spice Wars? Und habt ihr vor oder nach dem Kinofilm von Denis Villeneuve möglicherweise schon einen Blick in den ursprünglichen Roman geworfen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!