Als wäre nicht die ganze Nacht in Dying Light ein einziges Schleichen und Verstecken, bringt Entwickler Techland mit dem Content-Drop »Snake in the Grass« eine neue Kopfgeldjagd-Mission mit Stealth-Gameplay in den Zombie-Slasher.

In Snake in the Grass ist es am wichtigsten, leise und unentdeckt zu agieren, wobei euch der Einsatz des bereits zuvor ins Spiel gebrachten Schalldämpfers hilft. Auf eine Pistole geschraubt unterdrückt er die Schussgeräusche effektiv, vorausgesetzt ihr habt fleißig die benötigte Unterschall-Munition gesammelt.

Neue Blaupause

Damit ihr die seltenen Mumpeln künftig nicht mehr suchen müsst, liefert Snake in the Grass zudem eine Blaupause zum Herstellen von »Subsonic Ammo«. Dann könnt ihr auch abseits vom schwierig zu handhabenden Flitzebogen oder der langsamen Armbrust unbeschwert rumballern, ohne Scharen der aggressiven Runner-Zombies anzulocken.

Erst Ende letzten Monats brachten Techland mit dem Prison-Heist-Modus für Dying Light eine abgelegene neue Location, auf der ihr gegen die Uhr ein Zombie-verseuchtes Gefängnis ausrauben müsst. Zuvor hatten die Entwickler angesichts der nach wie vor aktiven Community ein ganzes Jahr voller Gratis-DLCs für Dying Light versprochen.

Mit den neuen Inhalten können sich die Spieler in der zombifizierten Stadt Harran die Wartezeit auf Dying Light: Bad Blood vertreiben, das als Standalone-Version erscheint und eine eigene Variante des derzeit sehr beliebten Battle-Royale-Spielmodus liefert.

Quelle: Steam