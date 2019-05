EA auf der E3 mit Jedi Fallen Oder, aber ohne Anthem

Mit einem ungefähr dreistündigen Live-Stream am 8. Juni läutet EA dieses Jahr die E3 ein, noch bevor die Messe offiziell startet. Insgesamt stehen sechs Spiele auf dem Programm, Anthem ist allerdings nicht mit dabei.

Um den Bioware-Shooter ist es ohnehin schon länger verdächtig still geworden, das Cataclysm-Event lässt ebenfalls auf sich warten. Dass man zu Anthem offenbar auch auf der E3 nichts zu zeigen hat, wird Fans sicher nicht gefallen.

EA verzichtet dieses Jahr auf eine klassische Pressekonferenz und will statt viel Gerede lieber »mehr Gameplay zeigen«, so ein Statement. Das kürzlich angekündigte neue Need for Speed wird übrigens nicht auf der EA Play zu sehen sein.

Der Zeitplan für die EA Play am 8.6.

Neue Infos zu Dragon Age 4 sind damit wohl vom Tisch, ebenso wie Neuigkeiten aus dem Mass-Effect-Universum. Wie bei allen großen E3-Events, begleiten die EA-Show natürlich live auf MAX und GameStar.de mit Analysen, Reportagen, News und aktuellen Trailern.

