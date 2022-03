Habt ihr als Kind auch gern eure Actionfiguren geschnappt und gegeneinander gehauen, während in eurem Kopf ein epischer Kampf zwischen ihnen ablief? Bionicle gegen Power Ranger, He-Man gegen Waspinator, Drache gegen Playmobil-Einhorn. Die Faszination an solchen Duellen bleibt vielen auch nach der Kindheit erhalten. Denkt nur mal an Godzilla vs. Kong.

Und natürlich bietet auch die Welt der Videospiele jede Menge Stoff für »Wer würde gewinnen, wenn…«. Vor allem die Souls-Spiele mit ihren mächtigen Bossen eignen sich dafür hervorragend. Ein Modder schickte zwei der stärksten Gegner aus Elden Ring in ein erbittertes Duell: Malenia, Miquellas Klinge, und Sternengeißel Radahn. Wer gewinnt, seht ihr im Video.

Malenia gegen Radahn

Der Kampf erstreckt sich über drei Runden und dauert etwa acht Minuten. Angemessen epische musikalische Untermalung gibt es auch, es lohnt sich also, das Video von Garden of Eyes mit Ton zu gucken:

Für diejenigen, die gerade nicht schauen können, aber trotzdem unbedingt den Sieger wissen wollen:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Runde 1 geht an Malenia, in der 2. Runde gewinnt Radahn und die entscheidende Runde entscheidet Malenia dank ihrer zweiten Phase wieder für sich. Damit gewinnt also die Göttin der Fäulnis. Und das, obwohl sie deutlich weniger Lebenspunkte an den Start bringt – dafür regeneriert sie sich mit ihren Angriffen.

Schon in der Geschichte des Spiels gekloppt: Auch in der offiziellen Lore von Elden Ring standen sich die göttlichen Halbgeschwister Malenia und Radahn bereits auf dem Schlachtfeld gegenüber. Sie belegte ihn mit einem Fluch, der ihn zur ruhelosen Bestie machte.

Wer ist als Nächstes dran? Übrigens könnt ihr über kommende Duelle abstimmen, wenn ihr dem Discord-Server Garden of Eyes beitretet. Auf dem zugehörigen YouTube-Kanal findet ihr auch einige spannende Bosskämpfe aus älteren Souls-Spielen oder Crossovers. Etwa Lady Dimetrescu aus Resident Evil 8 gegen Lady Maria aus Bloodborne.

Elden Ring vs. GameStar: Die Redaktion kennt bekanntlich keine Furcht. Aber ein paar Bosse in Elden Ring haben uns dann doch ordentlich ins Schwitzen gebracht, obwohl wir doch so beeindruckend aussehen.

Auf welche Seite hättet ihr im Duell Malenia gegen Radahn gewettet? Welcher der beiden Bosse hat euch selbst mehr Schwierigkeiten bereitet? Oder war ein ganz anderer Gegner eure wahre Nemesis? Erzählt uns gern in den Kommentaren davon.