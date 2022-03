Elden Ring: Spieler baut Mech-Suit und zerlegt damit alles und jeden

In Elden Ring gibt’s eine schier endlose Anzahl an Spells, Waffen, Rüstungen und anderen Items, um die sich einzigartige Builds herum basteln lassen. Ein besonders kreativer Spieler hat nun einen extrem mächtigen Build erschaffen, der euch quasi in eine Art feuerspeienden Mech verwandelt.

Wie dieser Build funktioniert und ihr selbst zum Mech werden könnt, erklären wir euch natürlich in diesem Artikel.

Der unaufhaltbare Mech Build

Wer kam auf die Idee? Der Mech stammt vom YouTuber Adam Barker, der mit einigen witzigen Meme-Videos und anderem Content zu den Dark-Souls-Spielen knapp 70.000 Abonnenten sammeln konnte.

Seit kurzem produziert er auch Videos zu Elden Ring und präsentierte nun seinen Mech auf YouTube: könnt ihr sehen, wie Barker in die Welten anderer Spieler eindringt und diese mit einem Feuerregen, der aus den Augen seines Charakters strömt, erbarmungslos abfackelt. Und obwohl er selbst von allen Seiten beschossen wird, scheint er keinerlei Schaden zu nehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie funktioniert das?

Im Zentrum seines Mech Builds steht das Eisengefäß-Aromat: Dieses verwandelt den Körper des Anwenders in Metall, was einige Boni mit sich bringt. Der eingehende Schaden wird verringert und das Gleichgewicht erhöht, allerdings kassiert man nach dem Konsum auch mehr Schaden durch Blitzangriffe und die Beweglichkeit wird verringert.

Anschließend nimmt er noch einen Schluck aus seiner Flasche der wundersamen Arznei, in der er zwei Tränen gemixt hat: Die Himmelblaue Geheimträne sorgt dafür, dass man 15 Sekunden lang keine FP verbraucht, während die Purpurwirbel Blasenträne eingehenden Schaden in LP verwandelt.

Anschließend wirkt er die Anrufung Unerträgliche Raserei , mit der er seine dann Feinde niederbrennen kann. Durch die Effekte seiner Verbrauchsgegenstände hagelt es zumindest 15 Sekunden lang Geschosse auf alles, was sich in seine Nähe traut.

34 5 Guide zu Elden Ring Wo finde ich die besten Waffen?

Falls ihr lieber auf Waffengewalt statt Feuerregen setzt: In unserem Guide erklären wir euch, welche die besten Waffen sind und wo ihr sie finden könnt.

Wäre so ein Mech Build auch etwas für euch? Oder bleibt ihr lieber bei der klassischen Combo aus Schwert und Schild? Schreibt es uns in die Kommentare!