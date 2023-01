Elden Ring bricht zwei Spieler-Rekorde, die kaum gegensätzlicher sein könnten

Zweifelsohne war Elden Ring eins der besten Spiele von 2022 - wenn nicht sogar das beste. Immerhin hat das From-Software-Werk diesen Titel sogar im Zuge der letztjährigen Game Awards abgestaubt. Jetzt ist bekannt: Elden Ring hat zusätzlich zwei Rekorde gebrochen, die kaum gegensätzlicher sein könnten.

Denn aus der User-Datenbank der Website HowLongToBeat geht hervor, dass Elden Ring gleichzeitig von deren Usern am häufigsten durchgespielt, aber auch abgebrochen wurde. Insgesamt 6.000 der bei HowLongToBeat aktiven Spielerinnen und Spieler gaben an, sich als neuer Elden Lord auf den Thron der Zwischenlande gesetzt zu haben - 275 sind jedoch nie so weit gekommen.

Dass so viele Spieler Elden Ring tatsächlich beendet haben, ist durchaus beeindruckend. Immerhin sind Soulslikes oder eben Spiele von From Software für ihren knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt. Elden Ring hat für Einsteiger gegenüber Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro aber einen entscheidenden Vorteil: die Open World.

Dank der können sich Spieler von Anfang an ihren eigenen Weg durch die Spielwelt bahnen und bei etwaigen Hindernissen (wie zum Beispiel den dicken und fiesen Bossen) eine alternative Route suchen. Ansonsten hätten sich zahlreiche Elden Ring-Neulinge wahrscheinlich schon am Tree Sentinel die Zähne ausgebissen. Woran wir in Elden Ring (fast) gescheitert sind, könnt ihr unter dem folgenden Link nachlesen:

Übrigens folgen auf Platz 2 und 3 der Most Completed -Spiele bei HowLongToBeat das Cyberpunk-Adventure Stray und das Switch-Sammelspiel Pokémon Legends: Arceus. Bei am meisten abgebrochen folgen wiederum Tunic und ebenfalls Arceus.

Wir haben uns derweil im GameStar-Podcast über das vergangene Spielejahr unterhalten und Revue passieren lassen: War 2022 trotz Elden Ring für uns eine Enttäuschung? Hört am besten selbst rein:

Was noch bei From Software passiert(e)

Im Dezember 2022 hat Elden Ring mit dem Kolosseum-Update einen ersten kostenlosen DLC erhalten. Das war für uns natürlich Grund genug, dem Rollenspiel ein Test-Update zu verpassen. Was für eine Wertung Elden Ring letztendlich verpasst bekommen hat, könnt ihr in unserem ausführlichen GameStar-Test weiterlesen.

In der Zwischenzeit ist längst bekannt, was FromSoftwares nächster Streich wird: Der Mech-Shooter Armored Core 6: Fires of Rubicon, der sich trotzdem die ein oder andere Parallele zu Spielen wie Dark Souls, Bloodborne, Sekiro oder Elden Ring erlaubt:

Habt ihr Elden Ring durch- und vielleicht sogar mehrmals gespielt? Oder habt ihr das Open World-Rollenspiel von From Software abgebrochen oder gar nicht erst ausprobiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!