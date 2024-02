Elden Ring: Offenbar Handy-Ableger geplant - und dessen Vorbild dürfte für Stirnrunzeln sorgen

Elden Ring könnte zum Mobile-Spiel werden, berichten Insider.

Elden Ring ist nicht unbedingt das erste Spiel, bei dem man an einen Mobile-Ableger denken würde. Doch der ist offenbar bereits in Arbeit beim chinesischen Gaming-Giganten Tencent. Ein Release-Termin ist noch nicht in Sicht, aber es sind schon erste Details zum Bezahlmodell bekannt.

Woran sich Elden Ring Mobile orientieren soll

Die Informationen stammen vom Nachrichtenportal Reuters, das sich wiederum auf drei anonyme Insider-Quellen beruft. Sie sind nicht offiziell bestätigt, wir stufen den Bericht aber als glaubwürdig ein. Bedenkt trotzdem: Bisher haben sich weder FromSoftware noch Tencent zu den angeblichen Mobile-Plänen für Elden Ring geäußert.

Demnach soll der Mobile-Ableger sich am Free2Play-Modell von Genshin Impact orientieren. Dabei handelt es sich um ein grundsätzlich kostenloses Spiel, in dem aber zahlreiche Ingame-Käufe möglich sind, die neue Inhalte (wie Spielcharaktere, Cosmetics) zugänglich machen und den Fortschritt beschleunigen. Im Test haben wir wegen der Lootboxen Punkte bei der Wertung abgezogen.

Es wäre zum Beispiel denkbar, dass man in Elden Ring Mobile (dessen Titel noch nicht bekannt ist) neue Waffen, Rüstungen oder Ressourcen in Lootboxen bekommt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das allerdings Spekulation.

Wann erscheint das Spiel? Tencent hat laut Reuters 2022 die Lizenzrechte von FromSoftware erworben und seitdem arbeiten »ein paar Dutzend Leute« am Mobile-Ableger. Der Fortschritt bei der Entwicklung sei allerdings langsam, also ist eine offizielle Ankündigung wohl noch ein Stück weit entfernt. Vorher erscheint erstmal der DLC Shadow of the Erdtree:

Viele große Spiele erscheinen irgendwann auch als Mobile-Ableger, denkt nur mal an The Elder Scrolls, PUBG oder Call of Duty. Kein Wunder, der Markt ist riesig und bringt jährlich viele Milliarden US-Dollar Umsatz. Würde euch ein Elden Ring Mobile grundsätzlich interessieren oder kommt ein Soulslike auf dem Handy für euch gar nicht erst in Frage?