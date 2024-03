Elden Ring: Spieler tarnt sich als harmloses Reh und wird zum Albtraum für andere Leute

Im Multiplayer von Elden Ring kann sich auch ein harmloses Reh als tödlicher Gegner entpuppen.

Wem die schweren Bosskämpfe in Elden Ring nicht reichen, der kann im Multiplayer neue Herausforderungen suchen. Hier könnt ihr euch zwar mit Freunden zusammenschließen, aber auch feindlich gesinnten Spielerinnen und Spielern begegnen. Besonders fies ist es natürlich, wenn sich diese als scheinbar harmlose Kreatur tarnen.

Der hinterhältigste Gegenstand

Auf Reddit teilt Shadow_9207 ein kurzes Video aus seinem Erlebnis im Multiplayer. Als durchsichtiges Geisterreh rutscht er vorsichtig auf eine Gruppe nichts ahnende Gegner zu, Laufanimationen hat er keine. Direkt hinter ihnen verwandelt der gewitzte Spieler sich dann in seinen Charakter und greift die offenbar vollkommen überraschten Gegner an:

Wie Shadow allerdings zugibt, konnte er den Kampf gegen die drei Spieler am Ende nicht gewinnen. Zwar erledigt er im Video gleich zwei von ihnen, muss sich dann aber dem Dritten im Kampf geschlagen geben.

Wie ist das überhaupt möglich? Für seinen Trick benutzt der Spieler das Item Schleier des Imitators , ein wiederverwendbares Werkzeug, mit dem ihr euch in fast jede Kreatur und jedes Objekt verwandeln könnt, das ihr in der Welt von Elden Ring findet.

Falls ihr den mächtigen Gegenstand selbst nutzen möchtet, müsst ihr im Schloss Sturmschleier danach suchen. Ihr findet den Mimic's Veil im zweiten Stockwerk in einer Kiste.

Bei anderen Spielerinnen und Spielern sorgt der Reh-Angriff für Begeisterung. Snoo61755 schreibt etwa:

Ich vergesse immer, wie urkomisch der Schleier des Imitators manchmal sein kann. Ich überschätze auch immer meine Fähigkeit, ihn zu entdecken. [...] An manchen Tagen täuscht mich jemand, und ich denke mir Man kann eine Basilisken-Leiche sein?!?

Und auch Malabingo freut sich über die lustige Situation:

Das ist so lustig! Dubidu, ich bin nur ein Geister-Reh! Nur ein Geister-Reh, das herumschwebt! NIHIL!!!! [Geläufiger Name für die Fähigkeit, die im Video benutzt wird]

Nihil wird hier als Begriff für die Fähigkeit Bloodboon Ritual benutzt, die ihr ausschließlich mit dem Speer von Mohgwyn nutzen könnt. Falls ihr auf der Suche nach einer starken Waffe seid, empfehlen viele Fans übrigens auch ein legendäres Schwert:

Habt ihr nach dem Lesen der News wieder Lust auf Elden Ring bekommen? Dann gibt es gute Nachrichten für euch, denn die vor Kurzem enthüllte Erweiterung Shadow of the Erdtree wird wohl so groß wie ein eigenes Spiel werden. Was euch zum Release am 20. Juni 2024 eigentlich erwartet, erfahrt ihr in unserer großen Preview.