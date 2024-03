Elden Ring: Eine bestimmte Waffe lässt Fans so richtig schwärmen

Das Dunkelmondgroßschwert bezwingt auch die stärksten Bossgegner.

Seitdem vor zwei Wochen die Erweiterung Shadow of the Erdtree angekündigt wurde, ist das Soulslike Elden Ring wieder in aller Munde. Die aktiven Spielerzahlen auf Steam haben sich verdoppelt und auch auf Reddit wird es wieder heiß diskutiert.

Dort postete zum Beispiel der Nutzer Midknight_King ein Bild von seinem Charakter und dem Dunkelmondgroßschwert. Die Community erkannte sofort, um welche Waffe es sich handelt und fühlte sich animiert, ihre Erfahrungen mit dem legendären Schwert zu teilen.

Mein liebster Moment des gesamten Spieldurchlaufs

Das Dunkelmondgroßschwert ist mit einer großen und schweren Klinge bestückt, die zwar etwas klobig in der Handhabung ist, jedoch ordentlich Schaden austeilt. Außerdem kann es Frost auslösen und Mondlichtsalven verschießen. Das stößt in der Community offenbar auf Begeisterung. Das gilt auch für die Ankündigung des ersten DLCs für Elden Ring. Den Trailer seht ihr hier:

3:06 Elden Ring: Erster Trailer zu Shadow of the Erdtree verrät auch gleich das Releasedatum

Midknightking_King schreibt, dass er durch die Waffe bereits nach dem sechsten Versuch die Halbgöttin Malenia besiegt hat. Das ist mehr als beeindruckend, schließlich gilt sie als einer der schwersten Bossgegner im ganzen Spiel. Ähnlich ging es dem Nutzer PoopComesOutOfMyButt:

Das einzige Mal, dass ich Malenia besiegen konnte, war im New Game Plus 3. Ich schaffte es mit einem Fernkampfangriff des Mondlichtgroßschwerts, als sie mir mit einem Angriff entgegenflog, den ich unter keinen Umständen überlebt hätte. Es war einfach nur Glück und vermutlich mein liebster Moment des ganzen Spieldurchlaufs.

Andere Nutzer schreiben ebenfalls, dass sie durch die mächtige Waffe nur wenige Versuche gebraucht haben, um Malenia niederzustrecken. Der Nutzer Cold_Life1302 geht sogar noch einen Schritt weiter und schreibt:

Das Dunkelmondgroßschwert hat bei mir den Rest des Spiels ebenfalls besiegt.

Das sagt viel über die Waffe aus. Schließlich verhalten sich alle Gegner unterschiedlich, weswegen nicht jede Waffe gleich gut gegen jeden Gegnertyp funktioniert. Doch das Dunkelmondgroßschwert ist offenbar so stark, dass es diese Nachteile einfach ignoriert.

Dunkelmond oder Mondlicht?

Wer bereits die Dark-Souls-Trilogie gespielt hat, wird bemerkt haben, dass es sich bei dem Dunkelmondgroßschwert im Kern um eine neue Version des Mondlichtgroßschwerts handelt. Das sorgt natürlich auch für Gesprächsstoff unter dem Reddit-Post. JMTwasTaken nutzt die Chance, den beiden Schwertern zu gedenken:

Mondlichtgroßschwert meine Geliebte. Du warst an meiner Seite für so viele Jahre… für so viele Bosse… für so viele Spiele…

Weitere interessante Beiträge zu Elden Ring und Shadow of the Erdtree findet ihr hier:

Was haltet ihr von dem Dunkelmondgroßschwert? Habt ihr es auch während einer eurer Durchläufe benutzt und falls ja, wie fandet ihr es? Freut ihr euch schon auf die Erweiterung Shadow of the Erdtree? Habt ihr Elden Ring überhaupt schon gespielt oder es noch vor? Eure Erfahrungen und Meinungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!