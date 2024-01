Elden Ring hat ein neues Update erhalten, die erhofften DLC-Neuigkeiten bleiben aber aus

Der einzige Schatten, den der DLC Shadow of the Erdtree bisher wirft, ist die falsche Hoffnung nach Informationen.

Fans von Elden Ring werden schon eine ganze Weile auf die Probe gestellt. Seit der vagen DLC-Ankündigung vor fast einem Jahr ist es bedrückend still geworden. Jetzt regt sich endlich etwas beim Soulslike, aber die erhofften Neuigkeiten sind nicht dabei.

Nach einer zweistündigen Server-Pause auf Steam ist Update 1.10.1 jetzt erschienen und hat keine Infos für das Addon Shadow of the Erdtree im Gepäck.

Die Patch Notes könnten für Version 1.10.1 kaum kürzer sein - lediglich ein Stichpunkt ist auf der offiziellen Webseite vermerkt:

Easy Anti-Cheat update to support the Steam OS update

Mit anderen Worten: Das Steam-Update für Linux-Systeme hat dem Anti-Cheat-Programm von Elden Ring Probleme bereitet, die nun behoben wurden. Es gibt also keinerlei spielerische Auswirkungen.

Fans hatten Hoffnung

Das kurzzeitige Server-Aus haben die Entwickler zuvor auf X (ehemals Twitter) angekündigt. Dort wurde sogar explizit gesagt, dass der Patch keinen spielbezogenen Content beinhaltet.

Das hat einige Spieler nicht gehindert, mit Neuigkeiten zum DLC zu rechnen - in den Kommentaren wird über kaum etwas anderes gesprochen. Faboian schreibt beispielsweise Omg omg es passiert , während Libralonix mit einem Gif von Jim Carrey reagiert, unter dem steht: Du sagst mir also, dass es eine Chance gibt?

Was wissen wir über das Addon? Bisher gibt es kaum Infos - weder der Release ist bekannt, noch der Inhalt. Nur der Titel Shadow of the Erdtree und ein Bild wurden bisher veröffentlicht.

Wann rechnet ihr mit Shadow of the Erdtree? Noch in diesem Jahr oder wird das Addon länger auf sich warten lassen? Und welches Szenario haltet ihr am wahrscheinlichsten? Freut ihr euch auf die Erweiterung mehr als auf die restlichen Titel des Jahres? Schreibt uns eure Gedanken zu Elden Ring gerne in die Kommentare!