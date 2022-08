Elden Ring: Patch 1.06 ist live - schützt euch vor fiesen PvP-Taktiken und -Trollversuchen

Patch 1.06 für Elden Ring ist aufgeschlagen! Der bringt eine ganze Palette neuer Verbesserungen, Balancing-Anpassungen und Änderungen, sodass man bei den Patch Notes leicht den Überblick verliert. Wir haben deswegen die wichtigsten Neuerungen aus dem Update für euch zusammengefasst.

Was ihr zu Patch 1.06 für Elden Ring wissen solltet

Release: Wann ist Patch 1.06 verfügbar?

Patch 1.06 für Elden Ring ist bereits live und steht euch damit zum Download zur Verfügung. Das Update wurde am 9. August 2022 veröffentlicht.

Download: Wie groß ist Patch 1.06?

Auf dem PC beansprucht Patch 1.06 stolze 44,1 GB an Speichergröße. Plant also etwas Zeit für den Download ein, sofern ihr den nicht bereits gestartet habt.

Inhalt: Die wichtigsten Neuerungen von Patch 1.06

Mit einer Größe von 44,1 GB steckt in Patch 1.06 für Elden Ring eine ganze Menge. Wir haben die wichtigsten Änderungen und Neuerungen in der folgenden Stichpunktliste für euch zusammengefasst:

Nerfs: Die Balance der Kriegsasche Bloodhound Step und des Katanas Rivers of Blood wurden angepasst. Die Fähigkeit und Waffe waren unter zahlreichen Spielern gerade beim PvP beliebt und entsprechend gefürchtet. Geübte Spieler konnten übermächtige Funktionen der Kriegsaschen ausnutzen, um sich so unfaire Spielvorteile zu verschaffen.

Die Balance der Kriegsasche und des Katanas wurden angepasst. Die Fähigkeit und Waffe waren unter zahlreichen Spielern gerade beim PvP beliebt und entsprechend gefürchtet. Geübte Spieler konnten übermächtige Funktionen der Kriegsaschen ausnutzen, um sich so unfaire Spielvorteile zu verschaffen. Kennzeichnung illegaler Items: Manch Troll machte sich in Elden Ring einen Spaß daraus, mithilfe von Items, die eigentlich aus dem Spiel entfernt wurden, bei anderen Spielern einen Soft-Bann zu provozieren. Elden Ring warnt euch jetzt vor solchen Items durch eine deutliche ERROR -Kennzeichnung.

Manch Troll machte sich in Elden Ring einen Spaß daraus, mithilfe von Items, die eigentlich aus dem Spiel entfernt wurden, bei anderen Spielern einen Soft-Bann zu provozieren. Elden Ring warnt euch jetzt vor solchen Items durch eine deutliche -Kennzeichnung. Koop und PvP: Mit Patch 1.06 habt ihr die Wahl bei eurem Koop-Rufzeichen für Herbeirufungsreserven, ob ihr in nahe gelegene oder weit entfernte Gebiete reisen wollt. Dasselbe gilt für das Invaden anderer Spieler, allerdings ist der Moghwyn Palast davon ausgenommen.

Mit Patch 1.06 habt ihr die Wahl bei eurem Koop-Rufzeichen für Herbeirufungsreserven, ob ihr in nahe gelegene oder weit entfernte Gebiete reisen wollt. Dasselbe gilt für das Invaden anderer Spieler, allerdings ist der Moghwyn Palast davon ausgenommen. Neuer NPC: Falls ihr PvP nichts abgewinnen könnt, dann gibt es dank Patch 1.06 jetzt einen neuen NPC in Elden Ring. Der ermöglicht euch, Varrés Questline ohne Invasion anderer Spieler abzuschließen. Ihr bekommt es eben dann mit dem neuen NPC als Widersacher zu tun.

Falls ihr PvP nichts abgewinnen könnt, dann gibt es dank Patch 1.06 jetzt einen neuen NPC in Elden Ring. Der ermöglicht euch, Varrés Questline ohne Invasion anderer Spieler abzuschließen. Ihr bekommt es eben dann mit dem neuen NPC als Widersacher zu tun. Zahlreiche Fixes und Verbesserungen: Natürlich bringt Patch 1.06 noch mehr Veränderungen für Elden Ring mit sich. Was genau, das erfahrt ihr auf Seite 2 von diesem Artikel.

Wie geht es mit Elden Ring weiter?

Viele Fans warten ungeduldig auf die Ankündigung neuer DLCs und Addons für Elden Ring. Allerdings lässt sich From Software diesbezüglich nicht in die Karten schauen. Wer nicht mehr zu lange warten möchte, kann sich in der Zwischenzeit mit Koop- oder Survival-Mods der Community bei Laune halten.

Welche Änderungen, Verbesserungen und Anpassungen für Elden Ring von Patch 1.06 sind für euch am interessantesten? Was würdet ihr euch für die Zukunft des Spiel erhoffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!