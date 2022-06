Überraschung bei From Software: Neues Spiel nach Elden Ring schon fast fertig

Elden Ring ist eigentlich erst im Februar 2022 erschienen. Trotzdem könnte das nächste Spiel von From Software nicht zu lange auf sich warten lassen. Der Studiochef Hidetaka Miyazaki verrät nämlich, dass sich eins der kommenden Projekte bereits in den letzten Zügen der Entwicklung befindet. Und möglicherweise wissen wir schon jetzt, was da genau auf uns zukommt.

Falls ihr aktuell noch immer mit Elden Ring beschäftigt seid, hat das wahrscheinlich einen guten Grund. Immerhin sind wir von dem Soulslike der Sekiro- und Bloodborne-Macher ebenfalls ziemlich angetan und haben Elden Ring die zweithöchste Wertung der GameStar-Geschichte verpasst. Warum beispielsweise die Open World so gut funktioniert, erfahrt ihr in der folgenden Plus-Analyse:

25 13 Mehr zum Thema Elden Ring analysiert: Wie uns die Open World zu mehr Aufmerksamkeit erzieht

Wie es nach Elden Ring weitergeht

Nächstes Spiel schon fast fertig

Im Interview mit der japanischen Website 4Gamer (via PCGamer) wurde Hidetaka Miyazaki nach einem älteren Kommentar befragt, den der Studiochef von From Software bereits 2018 getätigt hatte. Zu dem Zeitpunkt verriet Miyazaki, dass sein Team an drei und einem halben Spiel arbeiten würde.

Welche Spiele Miyazaki genau damit meinte? Mittlerweile wissen wir mehr:

ein damals bekanntes Spiel: Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice ein damals noch nicht angekündigtes Spiel: Elden Ring

Elden Ring das andere noch nicht angekündigte Spiel: Unbekannt

Unbekannt das halbe Spiel: der PS VR-exklusive Titel Deracine

Miyazaki wurde jetzt, im Juni 2022, nach dem aktuellen Stand dieser Spiele gefragt. Darauf gab der Studiochef bekannt, dass sich das übrige Spiel noch in aktiver Entwicklung und tatsächlich bereits in den letzten Zügen befindet. Das bedeutet, dass Fans von From Software möglicherweise nicht mehr allzu lange auf den nächsten Streich des Studios warten müssen.

Unser Podcast zu Elden Ring: Micha, Géraldine und Sascha quatschen übrigens in unserem GameStar-Podcast über den Erfolg von Elden Ring, warum es ein Meisterwerk ist und inwiefern Wertungen täuschen können. Hört am besten einfach mal selbst rein:

Link zum Podcast-Inhalt

Was erwartet Fans von From Software

Offiziell ist nicht bekannt, an was From Software aktuell werkelt. Ein Leak könnte uns aber bereits Anfang 2022 die Überraschung vorweggenommen haben. Demzufolge befindet sich beim Elden Ring-Entwickler aktuell ein neuer Teil der Armored Core-Reihe in Entwicklung. So sind nicht nur konkrete Infos zum Gameplay geleakt, sondern auch eine Handvoll von Screenshots.

Bei Armored Core handelt es sich in der Regel um recht hektische Third-Person-Shooter, bei denen Spieler riesige Mechs in die Schlacht steuern. Gezeigte Spielszenen des angeblichen From Software-Projekts sollen aber durchaus an das Gameplay von Dark Souls und Co. erinnern. Alle wichtigen Infos zu dem Leak findet ihr in unserem entsprechenden Artikel zu dem Thema:

20 3 Armored Core Leaks verraten, woran die Dark Souls-Macher nach Elden Ring arbeiten

Wann könnte das mysteriöse Spiel erscheinen?

Diese Frage lässt sich aktuell nicht beantworten. Immerhin wurde das neueste Werk von From Software noch nicht einmal offiziell angekündigt. Im Angesicht von Miyazakis Aussage dürfte die aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Wann genau dann letztendlich der Release erfolgt, lässt sich zum momentanen Zeitpunkt aber schlichtweg nicht sagen.

Elden Ring selbst wurde auf der E3 auf der E3 2019 angekündigt. Ursprünglich sollte das Open World-Soulslike im Januar 2022 erscheinen, wurde dann aber nach einer Verschiebung am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Damit mussten Fans also nur zwei Jahre nach dem Reveal auf den Release von Elden Ring warten. Sollte sich das neueste Projekt von From Software schon jetzt in den finalen Entwicklungszügen befinden, könnte die Wartezeit sogar noch kürzer ausfallen.

Die geleakten Screenshots könnt ihr euch übrigens hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie steht es um DLCs für Elden Ring?

Dass Elden Ring neue Addons und Erweiterungen erhalten wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt. Viele Fans hoffen zumindest darauf - und das nicht ohne Grund. Schon vorangegangene Spiele Dark Souls 3 oder Bloodborne bekamen ein ordentliches Paket an Post-Launch-Inhalten spendiert.

Außerdem deutet ein Finanzbericht von Kadokawa darauf hin, dass die eigene Mutterfirma From Software Maßnahmen plant, um Elden Ring in Zukunft weiterhin für Spieler attraktiv zu gestalten. Da die Nachfrage durchaus vorhanden ist, wäre es ziemlich verwunderlich, sollten die Entwickler der nicht nachkommen.

Doch auch hier müssen sich Spieler von Elden Ring in Geduld üben. Ein Release neuer Inhalte wäre beispielsweise spätestens zum Release-Jubiläum - also Anfang 2023 - denkbar, sollte From Software nicht bereits das kommende Weihnachtsgeschäft diesen Jahres mitnehmen.

Warum Elden Ring übrigens so viel erfolgreicher als vorangegangene Souls-Spiele und Souls-Likes von From Software ist, analysieren wir in dem folgenden Video:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das nächste Spiel von From Software? Oder an die potenziellen Erweiterungen und DLCs für Elden Ring? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!