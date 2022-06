Elden Ring: Auf diesen Patch warten Spieler seit dem Release

Auch die Zwischenlande muss man wohl oder übel mal verlassen, so grandios Elden Ring auch sein mag. Bisher war es Fromsoftware-typisch aber immer etwas umständlich, das Spiel zu schließen. Der neueste Patch 1.05 geht dieses Problem endlich an und behebt zudem noch viele andere Bugs. Die vollständingen Patchnotes findet ihr wie immer auf der nächsten Seite.

Wie war es bisher? Wer schon einige Souls-Titel gespielt hat, kennt den langen Weg des Beendens. Man geht in das Menü, verlässt die Partie, wartet auf den Blackscreen, schaut sich die Logoeinblendung an, bis man schlussendlich wieder im Hauptmenü ist und das Spiel komplett schließen kann. Ein quälend langer Umweg, für etwas, dass normalerweise innerhalb von Sekunden erledigt ist.

Was ändert der Patch? Wie in fast jedem PC-Spiel üblich fügt der neuste Patch endlich einen „Zum Desktop zurückkehren“ Button ein und lässt euch sofort das Spiel schließen, ohne den lästigen Umweg über das Hauptmenü.

Wert der Runen wird nun angezeigt. Ein weiteres „Quality-Of-Life“ Feature hat es anscheinend nicht mehr in die Patch-Notes geschafft. Fortan könnt ihr endlich sehen wie viel eure Runen wert sind, bevor ihr sie konsumiert.

Was war das Problem? Fehlen einem noch wenige Pünktchen für einen Levelaufstieg, sind die gefundenen Runen-Items die perfekte Lösung. Jedoch wusste man vorher nie wie viele Runen man aus den verschiedenen Items erhält, weshalb man oftmals über das Ziel hinausgeschossen ist und nach dem Aufstieg einige Runen über hatte.

Neben vielen kleinen Bugfixes und leichten Performance-Verbesserungen gibt es noch drei überaus interessante Änderungen:

