Um Elden Ring: Shadow of the Erdtree zu starten, müssen mehr als die Hälfte der Spieler noch eine Pflichtaufgabe erfüllen

Falls dieses gehörnte Gesicht euch noch nie in Elden Ring begegnet ist, solltet das bis zum Release von Shadow of the Erdtree nachholen.

Am 20. Juni 2024 erscheint mit Shadow of the Erdtree der erste und einzige DLC für From Softwares Rollenspiel Elden Ring. Bevor ihr euch mit eurem Befleckten neuen Herausforderungen stellt, solltet ihr aber sichergehen, dass ihr eine aus dem Hauptspiel bereits gemeistert habt.

Ein Pflicht-Boss, ob ihr ihn moght oder nicht

Um in Shadow of the Erdtree starten zu können, müsst ihr vorher den Fragmentträger Mohg besiegen. Wollt ihr am nächsten Donnerstag also direkt starten könnt, sollte der Lord des Blutes also unbedingt auf eure To-Do-Liste.

Laut den Steam-Errungenschaften dürfte das für zahlreiche Spieler auf der Plattform gelten. Den Statistiken zufolge haben nur 38,7 Prozent der Spieler den Boss tatsächlich bezwungen.

Das bedeutet, dass über 60 Prozent der Spieler den Kampf mit Mohg noch austragen müssen, um überhaupt das Addon spielen zu können.

8:02 Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist mehr vom Gleichen

Warum fehlt so vielen der Boss?

Mohg ist im Hauptspiel ein optionaler Bosskampf und muss daher zum Beenden des Spiels nicht besiegt werden. Außerdem gibt es nur zwei Wege, die zum Mohgwyn-Palast führen - der Ort, an dem ihr den Boss findet.

Die erste Option ist ein Portal im geweihten Schneefeld. Bei der zweiten Option müsst ihr die Quest des NPCs Varré erfüllen. Wir haben beide Wege in einem Guide für euch zusammengetragen.

Verwechslungsgefahr: Es gibt in Elden Ring einen weiteren optionalen Boss namens Mohg, das Mal. Dieser befindet sich um unterirdischen Reservat der Scham unter der Hauptstadt Leyndell.

Falls ihr eure Achievement überprüft, achtet also darauf, ob ihr auch den richtigen Mohg besiegt habt.

Wie ihr im oberhalb verlinkten Artikel lesen könnt, lässt sich Mohg mit dem richtigen Build auch mit einem Schlag besiegen. Allerdings verpasst ihr dann auch einen ziemlich coolen Bosskampf.

Habt ihr jetzt eine Aufgabe bis zum Release oder habt ihr den Lord des Blutes längst auf die Bretter geschickt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.