Dass in Elden Ring an allen Ecken und Enden böse Überraschungen lauern, ist wirklich nichts Neues. Deswegen sollte es eigentlich niemanden verwundern, dass selbst die wärmenden Umarmungen des NPCs Fia ihren Preis fordern. Und der wirkt sich unmittelbar auf eure Lebensleiste aus. Nein, nicht die, ihr Schweinchen.

Wir liefern euch alle Infos zu Fia, ihrer Umarmung und was das für Auswirkungen hat. Seid ab dieser Stelle natürlich vor leichten Spoilern gewarnt, falls ihr euch die Überraschung nicht vorwegnehmen wollt. Seid ihr Fia noch gar nicht begegnet, dann werft am besten einfach einen Blick in unsere Einsteiger-Tipps zu Elden Ring:

6 8 Elden Ring 14 Dinge, die wir gerne vorher gewusst hätten

Fia umarmen - aber mit Bedacht

Wo treffe ich Fia? Den NPC Fia trefft ihr in Elden Ring erst, sobald ihr den ersten großen Boss in der Form von Margit bezwungen habt. Es kann also schon ein paar Stündchen dauern, bevor ihr der Dame überhaupt begegnet. Seid ihr aus dem Kampf mit Margit siegreich hervorgegangen, erhaltet ihr eine Einladung in die Tafelrundfeste. Dort warten unter anderem Händler und auch weitere nützliche Dienste auf euch - und natürlich auch Fia.

Fia wirkt auf den ersten Blick harmlos und bietet euch sogar Umarmungen an. Das ist nur ein bisschen unangemessen, aber in der Welt von Elden Ring sagt man zu kostenlosen Zärtlichkeiten nicht einfach so Nein . Aber moment mal! Kommt Fias Wärme wirklich ohne Preis? Mitnichten.

Ob ihr euch der NPC-Lady mit zärtlicher Stimme wirklich hingebt, solltet ihr euch besser vorher überlegen. Denn die gute Frau wird nicht ohne Grund als Deathbed Companion bezeichnet.

Was bewirkt die Umarmung? Habt ihr euch in Fias Arme schließen lassen, dürfte euch ein Debuff-Icon unter eurer Lebensleiste aufgefallen sein. Oder auch nicht, das kleine Symbol ist gar nicht mal so schwer zu übersehen. Tatsächlich hat Fia beim Schmusen eure Lebensenergie angezapft - ihr zahlt mit fünf Prozent davon.

Fünf Prozent weniger Leben für Kuschelrunden mit einer reizenden Dame klingt nach einem Kompromiss, den ihr nicht unbedingt in einem Spiel von From Software eingehen wollt. Denn dieser Debuff kann in den knüppelharten Bosskämpfen von Elden Ring den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Wie werde ich den Debuff wieder los? Nach Fias Umarmung könnt ihr euch noch so viele Tränke in die Birne ballern oder noch so oft an Orten der Gnade rasten - dadurch werdet ihr den LP-Debuff nicht wieder los. Stattdessen müsst ihr von einem Item Gebrauch machen, welches Fia euch praktischerweise ohne Vorwarnung in die Taschen gestopft hat.

Dabei handelt es sich um den Segen des Firmaments, der euch durchaus von großem Nutzen sein kann. Ihr müsst nur wissen, wann ihr dieses Item benötigt und ob ihr euch dafür mit Fia auf Kuschelrunde begeben und einen temporären Debuff in Kauf nehmen wollt.

Was bringt mir Segen des Firmaments? Fias Geschenk beschert euch für kurze Zeit einen Bonus auf Gleichgewicht und befreit euch von dem LP-Debuff. Das Item ist besonders nützlich, wenn ihr euch mit Gegnern anlegt, die euch mit Leichtigkeit von den Socken hauen - im wahrsten Sinne des Wortes. Wir empfehlen euch also, wie folgt vorzugehen: