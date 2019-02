Der Epic Games Launcher wird nicht nur für den Aufkauf von Exklusiv-Titeln kritisiert, sondern auch dafür, sehr Feature-arm zu sein. Zumindest an letzterem arbeitet der Entwickler Epic. Etwas mehr als zwei Monate nach Release, bekommt der Launcher nun einen Offline-Modus und Pop-Ups für Angebote wie bei Steam.

Dank dem Offline-Modus könnt ihr den Epic Games Store auch dann verwenden, wenn ihr kein Internet habt. Dafür müsst ihr im Launcher einfach auf »Anmeldung überspringen« klicken. Diese Funktion ist unabhängig davon verfügbar, ob ihr eine Internetverbindung besitzt, oder nicht.

Ihr könnt allerdings nicht alle Titel offline spielen. Spiele wie Fortnite oder Spellbreak brauchen für ihr Gameplay unbedingt eine Online-Verbindung. Bei Subnautica oder ähnlichen Spielen mit Singleplayer-Modus ist es hingegen seltener ein Problem.

Die neue Pop-Up-Funktion werdet ihr ab nächster Woche sehen, wenn ihr euch Thimbleweed Park kostenlos bei Epic abholen könnt. Die wird euch beim Einloggen über alle neuen Gratisangebote informieren. Bei Bedarf könnt ihr sie in den Optionen aber ausschalten.

Features aller Online-Stores auf einen Blick

Auf Reddit fertigte ein Nutzer eine Tabelle an, die alle größeren Online-Stores wie Steam, Epic Games Store, Discord, und so weiter miteinander vergleicht. Auffällig ist hier, dass die neue Distributionsplattform von Epic gemessen an der Anzahl ihrer Features wesentlich schlechter abschneidet, als ähnlich neue Konkurrenz wie zum Beispiel Discord.

Der Vergleich listet auch Features von Epic, die der Entwickler bereits bestätigt, aber noch nicht eingebaut hat. Steam hingegen hat sich, anhand der Features gemessen, seine Marktdominanz verdient. Andere Stores wie GOG und Origin können hingegen mit Features punkten, die Steam nicht besitzt. Bei GOG ist das zum Beispiel die garantierte DRM-Freiheit und bei Origin gibt es einen Abo-Service, der euch einige Vorteile beschert.

