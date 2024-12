Die Steam Awards 2024 gehen in die heiße Phase: Jetzt stehen die Nominierten fest, eure Stimme ist gefragt

Helldivers 2 und Space Marine 2 sind nur zwei der Anwärter auf den Titel Steam-Spiel des Jahres 2024.

Bei den Steam Awards haben es einzig die Spieler in der Hand, wer die Trophäe mit nach Hause nimmt. Beziehungsweise per Post bekommt, denn tatsächlich verschickt Valve einen echten Pokal an die Gewinner für den Schrank mit den Auszeichnungen im Büro.

Wir verraten euch, ob es eure Favoriten ins Finale geschafft haben und wie ihr selbst an der Abstimmung teilnehmen könnt.

Steam Awards 2024: Die Nominierten

Es gibt insgesamt elf Kategorien bei den Steam Awards mit jeweils fünf nominierten Spielen.

Anwärter auf das Spiel des Jahres ist zum Beispiel der Deckbuilder Balatro:

1:07 Balatro: Der Steam-Hit zeigt im Trailer, wie Poker und Deckbuilding zusammenpassen

Alle Infos zur Abstimmung

Ihr könnt über die offizielle Website in jeder Kategorie für ein Spiel abstimmen. Dafür habt ihr vom 19. Dezember 2024 bis zum 31. Dezember 2024 Zeit. Start- und Schlussuhrzeit sind jeweils um 19:00 Uhr.

Während dieser Zeit könnt ihr eure Auswahl beliebig oft ändern. Ihr bekommt für jede (erste) Abstimmung in einer Kategorie einen speziellen Steam-Awards-Sticker. Die Gewinner sollen direkt nach Ablauf der Frist verkündet werden.

So turbulent wie die diesjährigen Game Awards wird die Preisverleihung durch Steam wohl nicht ablaufen. Bei der Liveshow wurden nicht nur die Gewinner gekürt und Reden gehalten, sondern auch zahlreiche neue Spiele angekündigt. Dazu zählen zum Beispiel The Witcher 4 oder Intergalactic: The Heretic Prophet von Naughty Dog. Mehr dazu erfahrt ihr in den Artikeln oben in der Linkbox.