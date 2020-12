Ist Cyberpunk 2077 ein Risiko für Epileptiker? Ja, sagt eine selbst von Epilepsie betroffene Journalistin und spricht eine Warnung für bestimmte Szenen aus.

Entwickler CD Projekt hat bereits reagiert und will das Ganze so bald wie möglich lösen. Was genau ist das Problem?

Effekte lösen Anfälle aus

Was ist Epilepsie? Es bezeichnet eine neurologische Erkrankung, bei der spontan oder durch Trigger ausgelöste Krampfanfälle auftreten. Diese Anfälle können zu Verletzungen durch Stürze oder unkontrollierte Bewegungen führen. Epilepsie ist keine seltene Erkrankung: In Deutschland sind nach Schätzungen 400.000 bis 800.000 Menschen davon betroffen. Schnell wechselnde oder flackernde Lichteffekte sind ein häufiger Auslöser für Anfälle, zum Beispiel in Spielen oder Videos.

Was ist das Problem bei Cyberpunk 2077? Die Journalistin Liana Ruppert hat das Spiel für Game Informer gespielt. Sie erlebte währenddessen einen schweren Anfall und warnt nun andere Betroffene vor bestimmten Sequenzen, nämlich:

Braindance: Dieses Feature erlaubt euch in der Welt von Cyberpunk, die Erinnerungen von anderen nachzuerleben. V bekommt dafür ein Headset aufgesetzt und sieht viele blinkende Lichteffekte. Das Ganze erinnert Ruppert stark an reale Geräte, die zu wissenschaftlichen Zwecken absichtlich Anfälle auslösen. Sie rät Epileptikern, die Augen zu schließen, sobald das Headset auftaucht. Allerdings kann auch der restliche Braindance wegen seiner Effekte problematisch sein. Manche dieser Sequenzen sind Teil der Hauptstory und können nicht ausgelassen werden.

Clubs und Bars: Darin blinkt und leuchtet es in Night City natürlich in allen Farben. Ruppert verwendet für solche Szenen einen speziellen Monitor-Modus (spezielle Licht-Filtereinstellungen).

Darin blinkt und leuchtet es in Night City natürlich in allen Farben. Ruppert verwendet für solche Szenen einen speziellen Monitor-Modus (spezielle Licht-Filtereinstellungen). Interface: Generell sind laut Ruppert einige Teile des Interface problematisch. Zum Beispiel flackert das Bild bei Interaktionen mit Johnny Silverhand blau auf. Sie empfiehlt, Cyberpunk 2077 bei Bedarf mit Farbenblinden-Modi und Helligkeit anzupassen.

Wie reagiert CD Projekt? Wir waren selbst überrascht davon, dass Cyberpunk 2077 keine Photosensibilitäts-Warnung enthält, wie sie in vielen Spielen üblich ist. Ihr wisst schon, dieser Warnhinweis, der vor dem Start aufploppt. Daher haben wir bei den Entwicklern nachgefragt, inzwischen gibt es schon ein öffentliches Statement bei Twitter:

"Danke für den Hinweis. Wir arbeiten an einer separaten Warnung im Spiel, abgesehen von der, die in der EULA existiert. Was eine permanentere Lösung angeht, das Entwicklerteam untersucht das gerade und wird es sobald wie möglich einbauen."

Vermutlich wird es also zukünftig spezielle Einstellungen für Epileptiker geben. Bis dahin sollten Betroffene sich der möglichen Gefahr bewusst sein und angemessen vorsichtig mit Cyberpunk 2077 umgehen.

