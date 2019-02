Hat sich EA mit Apex Legends Konkurrenz aus dem eigenen Haus für Anthem geschaffen? Producer Mike Gamble erklärt gebenüber Businessinsider, warum er den Battle-Royale-Shooter nicht als Bedrohung sieht.

Ihm zufolge würden die Zielgruppen zwar überlappen, weil Apex kostenlos ist, müssten sich die Spieler aber nicht entscheiden:

"Ich denke, dass das Publikum für Apex Legends und das für Anthem definitiv überlappen, aber sie sind auch unterschiedlich. Apex ist hauptsächlich ein PvP-Spiel und natürlich Free2Play und Battle Royale, das spricht eine bestimmte Nische an.



Weil es umsonst ist, müssen die Spieler sich nicht zwischen einem 60-Euro-Anthem und einem 60-Euro-Apex entscheiden. Sie können sich einfach Anthem kaufen und Apex herunterladen. So ist das erstmal. Außerdem machen wir ein PvE-Koop-Spiel, es ist ein Service-Spiel mit kompletter Story, Charakteren und so weiter. Wenn man sich die Leute anschaut, die extrem viel Zeit in Anthem investieren und die, die viel Zeit in Apex investieren, wird die Schnittmenge schon geringer, wenn man sich bewusst macht, um was für Spiele es sich handelt."