Evil Dead: The Game zeigt erstes Gameplay zum Koop-Horror-Shooter

In Evil Dead: The Game wird das komplette Evil Dead-Universum vereint. Im Rahmen des Summer Game Fest 2021 zeigte Entwickler Saber Interactive erstes Gameplay zum kommenden Koop-Horror-Shooter. Wie in den Filmen begleitet ihr Protagonist Ashley J. Williams im Kampf gegen unzählige Feinde, die vom kandarischen Dämon besessen sind.

Über 25 Waffen bieten viel Abwechslung

Im Kampf gegen das Böse werdet ihr zum Release aus einem Arsenal von mehr als 25 Waffen wählen können. Darunter sind auch die ikonischen Knarren, die Fans bereits aus den Evil-Dead-Filmen kennen. Und ja, ihr werdet die Zombies auch mit Ashs Feuerstab, Lord Arthurs Breitschwert und Kellys Gewehr niedermetzeln, um die Welt zu retten.

Zu viert kämpft ihr gegen die Horden von Untoten. Dabei wählt ihr einen von sechs Charakteren, die aus dem gesamten Franchise stammen:

Ash Williams

Cheryl Williams

Scotty (aus The Evil Dead)

Arthur (aus Army of Darkness)

Kelly (Ash vs. Evil Dead)

Pablo (Ash vs. Evil Dead)

PvP Komponente sorgt für weitere Abwechslung: Wer die Welt nicht retten möchte, kann in die Rolle des übermächtigen kandarischen Dämons schlüpfen, um Ash und die anderen Spieler zu jagen. Als Dämon kontrolliert ihr andere Untote, nutzt die Umgebung oder ergreift Kontrolle über die Überlebenden selbst. Euer Ziel? Seelen verschlingen.

Jagd auf Artefakte

Ihr metzelt euch nicht nur durch Horden von Zombies, sondern sammelt auch versteckte Tapes und legendäre Artefakte. Der Fokus liegt dabei auf dem Horror, dem Humor und der krachenden Action des Franchise. Während eures Abenteuers stoßt ihr auf bekannte Orte aus den Filmen, darunter auch die berüchtigten Hütten im Wald. Erledigt ihr die kandarischen Zombies, steigt ihr im Level auf und schaltet neue Fähigkeiten im Fertigkeitsbaum frei.

Evil Dead: The Game soll 2021 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher noch nicht.