»Extrem langweilig« - Ein Spieler wagt es, Diablo 2 zu kritisieren und tritt damit große Diskussion los

An der Frage, welches inzwischen das beste Diablo ist, scheiden sich mal wieder die Geister.

Diablo 2 gilt auch über 20 Jahre nach seinem Release noch als eines der besten Action-Rollenspiele aller Zeiten – so auch bei den GameStar-Lesern.

Doch offenbar sehen das nicht alle so: Eine hitzige Debatte entfachte kürzlich auf Reddit, als der Nutzer Pleasant-Guava9898 einen kontroversen Beitrag veröffentlichte. Er fragte: »Warum romantisieren die Leute Diablo 2 so sehr, dass sie denken, es sei tatsächlich besser als Diablo 4?«

Dabei bezeichnete er Diablo 2 als »extrem langweilig« im Vergleich zu den neueren Titeln der Serie und lobte die neuen Features von Diablo 4 - was nicht bei allen Fans gut ankommt.

Der Beitrag von Pleasant-Guava9898 stieß sofort auf Resonanz innerhalb der Community. Sein Vergleich zwischen Diablo 2 und Diablo 4 polarisierte die Spieler und führte zu einer Flut von Kommentaren, in denen beide Seiten ihre Meinungen äußerten.

Viele Nutzer verteidigten leidenschaftlich Diablo 2 und hoben dessen Stärken hervor. TheSkettiYeti schrieb:

Ich kann nach der Arbeit da sitzen und 100 Meph-Runs auf meinem Blizzard-Sorc machen. Mit 30 muss ich mich selbst körperlich stoppen. Die Itemisierung ist bei Ausrüstungen so gut. Der Rausch eines High Rolls oder eines Uniques, das Builds definiert … das Dopamin löst bei mir bei Weitem mehr aus als in D4. Ich kann nicht erklären, warum.

Auch Miyu543 betont, wie gut es sich im Klassiker anfühlt, ein seltenes Item zu ergattern:

Das Gameplay von Diablo 2 ist wirklich raffiniert, und wenn man einen guten Drop findet, fühlt es sich phänomenal an. Das Spiel läuft immer noch super, die Atmosphäre und die Musik sind großartig, nicht umsonst wurde es direkt von allem kopiert, was nach Diablo 2 kam.

Ein weiterer Nutzer namens heartlessphil kritisierte hingegen Diablo 4:

Diablo 4 ist wie ein Arcade-Spiel, bei dem man immer gewinnt, egal, was man tut. Und wenn du den Spiritborn spielst, ist es, als ob du noch Cheats aktiviert hättest. Nicht wirklich ein RPG.

Phixionion fügte hinzu:

D4 ist wie das Klimpern eines Schlüsselbunds. Es gibt keine echte Substanz. Man kann da sitzen und alles facerollen , mit einem Bildschirm, der voller auffälliger Drops ist, die sinnlos sind. Ein großer Teil der Zeit in D4 besteht darin, Ausrüstung zu filtern.

Auf der anderen Seite standen Spieler, die Diablo 4 bevorzugen und die Kritik nicht nachvollziehen konnten. Pleasant-Guava9898 selbst erklärte:

Hotness4L argumentierte, dass moderne Spieler andere Erwartungen haben:

Jedes Mal, wenn D4 in Richtung D2 ging, verlor es Spieler. Dann ging es in Richtung D3 und die Spielerzahl explodierte. Die Hardcore-Fans von Diablo 2 sind eine lautstarke Minderheit.

necroglow, ein neuer Spieler in der Serie, teilte seine Erfahrung mit beiden Spielen:

Als jemand, der D4 (mein erstes Diablo-Spiel) liebt, fällt es mir wirklich schwer, mich in D2 einzufinden. Ich habe es mehrmals versucht.

Ich bin ein seltsamer Spielertyp, der wirklich viel Wert auf Atmosphäre legt, und ich liebe die Kombination aus Grafik und Musik in D4. Es ist so dunkel und wunderschön. Allein durch einige der Umgebungen zu spazieren, hat etwas Therapeutisches.