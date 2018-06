Hat Fallout 76 auf PC, PS4 und Xbox One Crossplay-Support? Nein! Das bestätigte jetzt der Game Director von Bethesda Game Studios, Todd Howard, im GameStar-Interview. Die Designer-Legende hat zudem einen Schuldigen ausgemacht: Sony! Der PlayStation-Konzern sei »nicht so hilfsbereit, wie das alle gerne hätten«. Dabei hatte sich Bethesda laut eigener Aussage für den ersten Multiplayer-Ableger der Fallout-Serie mit der Zahl 76 Crossplay gewünscht, denn das Spielen über Plattformgrenzen hinweg sei »ein großer Trend der Spielebranche«, wie Todd Howard im Interview erklärt. Das komplette Gespräch gibt es als Gratis-Folge von GameStar TV - auch für alle, die noch nicht GameStar Plus abonniert haben.

Seit der Fallout 76-Präsentation auf der E3 2018 wurde in Teilen der Fan-Community über eine Crossplay-Option spekuliert, aber wie schon Bioware bei Anthem musste Bethesda die Befürworter von Mehrspieler-Partien auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gleichzeitig enttäuschen. Todd Howard zeigt sich genervt von Sonys Blockadehaltung: »Wir würden das liebend gerne machen, aber aktuell ist das nicht möglich.«

Erst kürzlich haben mit Microsoft und Nintendo zwei große Konsolenhersteller kooperiert, um sicherzustellen, dass Minecraft-Spieler dank Crossplay miteinander spielen können, egal ob sie auf PC, Xbox One oder Nintendo Switch unterwegs sind. Nur PlayStation-Besitzer schauen in die Röhre, so wie beim Fehlen der Crossplay-Option in Fortnite auf PS4 und Nintendo Switch. Zuletzt hat Sony aber Signale ausgesendet, die auf ein Umdenken in Sachen gemeinsames Spielen auf unterschiedlichen Plattformen hoffen lassen.

Was das Fallout 76-Szenario so unwiderstehlich macht: Der Postapokalypse-Report

Die Multiplayer-Partien von Fallout 76 sollen nach dem Willen von Bethesda aber auch ohne Crossplay-Möglichkeit Rollenspiel-Fans und Survival-Experten gleichermaßen unterhalten. Der Release des Always-online-Ablegers der Endzeit-Serie ist für den 14. November 2018 angesetzt. Neue spannende Einblicke in die Entwicklung und Features wie Strafen für PvP-Spielverderber oder das gemeinsame Bauen im Koop-Modus sowie den Singleplayer-Fokus von Fallout 5 und The Elder Scrolls 6 gibt's im großen Video-Interview mit Todd Howard. Die englische Originalversion gibt's exklusiv für alle Abonnenten von GameStar Plus.