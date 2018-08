Schlechte Nachrichten für Fans von Fallout 76 und Sammler: Die 200 Dollar teure Power Armor Edition ist ausverkauft. Noch schlechtere Nachrichten von Bethesdas Pete Hines via Twitter: »Es gibt keine Möglichkeit, zusätzliche Exemplare herzustellen«. Somit gibt es auf dem offiziellen Weg keine Chance mehr, die Sammler-Edition mit physischem T-51-Helm zu bekommen.

we are making as many as possible and made all of them available. there's no way to make any more.