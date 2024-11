Fallout 76 denkt gar nicht ans Aufhören, stellt vollgepackte Roadmap bis März 2025 vor

Bald könnt ihr euch in einen Ghul verwandeln und eure eigenen Haustiere halten.

Als Fallout 76 2018 veröffentlicht wurde, war das Feedback von allen Seiten vernichtend. Bugs, Performance-Probleme und mangelnde Inhalte trübten den Release. Doch über die Jahre hat sich das Spiel zu einem wirklich passablen MMORPG entwickelt, das nicht erst seit dem Hype durch die Fallout-Serie regelmäßig die 10.000-Spieler-Marke auf Steam knackt.

Kein Wunder also, dass die Entwickler gar nicht ans Aufhören denken und das Spiel auch nächstes Jahr mit neuen Inhalten versorgen wollen. Mit The Scientific Forge hat Bethesda nun die inzwischen 19. Season angekündigt, die sich über die nächsten drei Monate erstreckt.

Die neue Season im Überblick

Wann startet Season 19? Am 3. Dezember 2024 ist es so weit und ihr könnt die neuen Inhalte herunterladen. Schluss ist dann am 6. März 2025.

In Season 19 könnt ihr euch über zahlreiche, zumeist kleinere neue Inhalte freuen. Die Wichtigsten seht ihr hier in der Übersicht:

Haustiere: Ihr könnt pelzige Freunde in euren Lagern halten. Für den Anfang habt ihr die Wahl zwischen einer Bombay-Katze und einem weißen Deutschen Schäferhund.

Neuer Raid: In den Gleaming Depths trefft ihr auf den bisher mächtigsten Bossgegner von Fallout 76. Als Belohnung erhaltet ihr eine neue legendäre 4-Sterne-Rüstung. Damit wird ein neuer Rang eingeführt, der das Endgame transformieren soll.

Neue Waffe: Mit der Tesla-Kanone erhaltet ihr Zugriff auf neue schulterbare Zerstörung. Und obwohl der Name es vermuten lässt, verschießt sie keine Elektroautos. In Bezug auf den kroatischen Wissenschaftler Nikola Tesla wirft die Waffe stattdessen mächtige Blitze, die eure Gegner mühelos wegbrutzeln.

Neue Events: Wie gewohnt könnt ihr euch in regelmäßigen Abständen über Events freuen, die euch zum Beispiel mehr Gold oder doppelte Mutation verschaffen. Vom 17. Dezember 2024 bis zum 2. Januar 2025 gibt es außerdem ein Weihnachtsevent, bei dem ihr auf saisonale Gegner und Belohnungen trefft.

Endlich als Ghul spielen

Wann startet Season 20? Beginn ist der 6. März 2025. Wann die Season endet, ist bisher nicht bekannt. Vermutlich wird es jedoch Anfang Juni 2025 soweit sein.

Wie ihr vielleicht schon in einem der Bild oben gesehen habt, wartet im März 2025 ein ganz besonderes Update auf euch. Endlich können Spieler in die Rolle eines Ghuls schlüpfen. Dafür müssen sie jedoch zunächst Level 50 erreichen und eine dazugehörige Quest abschließen.

Als wir Fallout 76 das erste Mal getestet haben, kam es auf gerade mal 60 Punkte. Kaum zu glauben, aber damals hatte das Spiel nicht mal NPCs! Diese wurden dann 2020 mit der Wastlanders-Erweiterung hinzugefügt. Wir haben dem MMORPG noch einmal eine Chance gegeben und tatsächlich eine Aufwertung auf 68 Punkte vergeben.

Zwei Jahre später gab es im Rahmen der The-Pitt-Erweiterung einen weiteren Test. Erneut bekam es eine Aufwertung - jedoch nur um einen Punkt. Seitdem hat sich jedoch abermals ziemlich viel getan, weswegen wir euch empfehlen, in den oberen Artikeln vorbeizuschauen, wenn ihr mehr über den aktuellen Zustand wissen wollt.