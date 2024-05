Fallout: London wird so ein gewaltiges Rollenspiel-Projekt, dass GOG zur Hilfe eilen muss

Das apokalyptische London wird nach dem Release bei GOG zum Download stehen.

Das Modding-Team hinter der gewaltigen Mod Fallout: London hat in einem Interview mit The Gamer offiziell bekannt gegeben, dass die Total Conversion für Fallout 4 bei GOG erscheinen wird. Der von CD Projekt betriebene Store ist für den Release sogar dringend notwendig, denn ohne ihn wäre es schwer geworden, die gewaltigen Datenmengen unter die Leute zu bringen.

In einer perfekten Welt könntet ihr Fallout: London eigentlich schon jetzt spielen. Aber die Welt ist nicht perfekt - und deshalb musste das Team kurz vor dem geplanten Releasen am 23. April noch die Notbremse ziehen. Grund dafür war hauptsächlich das große Next-Gen-Update.

Fallout: London wirkt zwar auf den ersten Blick wie ein großes Addon für Fallout 4, aber in Wahrheit handelt es sich um eine von Fans kreierte Total Conversion, also eine Mod, die im Grunde das komplette Spiel umbaut. Derartige Conversion Mods sind häufig, aber Fallout: London gehört zu den gewaltigsten Mods, die es bislang gegeben hat.

Um sämtliche Spieldaten auf euren PC zu bekommen, müsst ihr zwischen 30 und 40 Gigabyte runterladen. Das übersteigt sogar die Grenzen der ebenfalls riesigen Skyrim-Mod Enderal, die bei etwa 20 GB liegt.

Fallout: London ist laut des Projektleiters Dean Carter so groß, dass die bekannteste Modding-Webseite Nexus mit den Datenmengen nicht klarkommt. Also musste eine alternative Lösung gefunden werden und dadurch kam GOG ins Spiel.

Damit schlägt Fallout: London einen ähnlichen Weg wie Enderal an, nur dass letzteres bei Steam statt GOG veröffentlicht wurde.

Mit der Veröffentlichung auf GOG gehen allerdings auch einige neue Herausforderungen einher. Gegenüber The Game teilte ein Pressesprecher von GOG mit, dass die Veröffentlichung des Projekts in ihrem Store ein paar Fragen aufgeworfen hat.