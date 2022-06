Fallout London: Mod-Hoffnung für alle, die auf Fallout 5 warten, hat ein Release-Fenster

Fallout 5 wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Immerhin muss zuerst The Elder Scrolls 6 erscheinen. Und davor steht ja noch Starfield für 2023 an. Fans der retrofuturistischen Postapokalypse müssen aber nicht verzagen: Für das kommende Jahr ist ebenso die riesige Total Conversion Fallout: London geplant. Jetzt gibt es einen neuen Trailer und frische Infos zum Release.

Dass Fallout: London auf einen Release im Jahr 2023 abzielt, haben wir bereits optimistisch geschätzt - jetzt gibt es dafür die offizielle Bestätigung. Was wir sonst zu dem Fan-Projekt erst kürzlich in Erfahrung bringen konnten, was genau euch erwartet und warum Fallout-Fans (zu Recht) fasziniert sind, erfahrt ihr in unserer großen Plus-Reportage:

23 17 Mehr zum Thema Fallout: London fasziniert zu Recht bereits Millionen von Rollenspielern

Wann erscheint Fallout: London?

Fallout: London soll 2023 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es aktuell nicht. Dafür müssen sich interessierte Fallout-Fans also noch ein klein wenig in Geduld üben, bis die Entwickler der Total Conversion eine handfeste Aussage treffen.

Fallout: London - Screenshots zur Riesen-Mod ansehen

Fest steht aber schon mal: Damit erscheint Fallout: London im selben Jahr wie Bethesdas nächster Rollenspiel-Blockbuster Starfield. Das Sci-Fi-RPG sollte ursprünglich noch 2022 erscheinen, wurde aber vor wenigen Wochen auf 2023 verschoben. Daraufhin folgte der erste Gameplay-Reveal und ein dicker Info-Dump. Alles Wichtige und Wissenswerte zu Starfield hat Möchtegern-Astronautin Géraldine in ihrer umfangreichen Plus-Preview für euch zusammengefasst:

138 63 Starfield Unsere Mega-Preview zum Sci-Fi-Rollenspiel

Was zeigt der neue Trailer?

Dass an Fallout: London bereits seit 2019 gearbeitet wird, ist kein Geheimnis. Immerhin gibt es schon zahlreiche Infos, offizielle Entwickler-Aussagen, Screenshots und sogar Gameplay aus dem Prolog der Total Conversion. Erst jetzt hat das Team hinter dem ambitionierten Projekt einen Ankündigungs-Trailer veröffentlicht, der uns zahlreiche Facetten der Spielwelt und ebenso eine Handvoll NPCs und Gegner zeigt.

So sehen wir unter anderem postapokalyptische Versionen des London Eye, des Big Ben oder Buckingham Palace, ein paar unterirdische Labore und die zerbombte Innenstadt. Der neue Trailer soll euch also primär darauf einstimmen, was euch in der Spielwelt von Fallout: London erwartet. Besonders spannend: Wir sehen sogar einen Fahrradfahrer! Werft am besten selbst einen Blick hinein:

Was genau soll Fallout: London überhaupt werden?

Fallout: London ist eine Total Conversion, die basierend auf Fallout 4 keinen Stein auf dem anderen lässt. Das Projekt soll als kostenlose Mod erscheinen und spielt erstmals in der Reihe nicht auf dem amerikanischen Kontinent. Stattdessen geht es - wie der Titel schon vermuten lässt - in die britische Hauptstadt. Trotzdem soll Fallout: London natürlich die Stärken der Vorlage beziehungsweise des Vorbild beibehalten.

Das Gameplay zum Spiel hat Peter übrigens bereits unter die Lupe genommen. Er verrät euch im folgenden Video, was Fallout: London genau werden und was es besser als die Bethesda-Rollenspiele machen möchte:

Wie steht es um Fallout 5?

Kostenlose Fan-Mod schön und gut - aber wie steht es eigentlich um den nächsten, offiziellen Teil der Fallout-Reihe? Diesbezüglich haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für euch: Fallout 5 soll definitiv kommen, aber wird definitiv noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Denn nach Starfield widmet sich Bethesda erst mal The Elder Scrolls 6. Was das für den Release von Fallout 5 bedeutet, könnt ihr hier nachlesen:

30 2 Fallout 5 nach Elder Scrolls 6 Wann ist der Release realistisch?

Wie fällt euer bisheriger Eindruck zu Fallout: London aus: Habt ihr Lauft auf eine Reise in das postapokalyptische England? Oder lassen euch bisher veröffentlichte Infos und Gameplay-Szenen kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!