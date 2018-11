Wahnsinn, wie die Zeit vergeht: »Hab ich dir schon einmal gesagt, was Wahnsinn ist?« Mit diesem Satz gewann Oberschurke Vaas im November 2012 zahllose Spielerherzen. Und auch wir in der Redaktion haben den Bösewicht in unser Herz geschlossen!

Vaas Montenegro ist nämlich einer der wohl wichtigsten Gründe, warum Far Cry 3 bis heute als der beste Teil der Serie gilt. Das ist inzwischen ganz genau sechs Jahre her. Anlässlich des Geburtstags von Far Cry 3 fragt Ubisoft auf Twitter, an welchen Moment sich die Spieler ganz besonders gerne zurückerinnern.

Wir haben euch bereits im April auf GameStar.de gefragt, welches Far Cry euer persönlicher Favorit ist und 18.000 Spieler haben abgestimmt! Klarer Sieger war Far Cry 3 mit über 34 Prozent der Stimmen, gefolgt vom ersten Teil der Serie, der ja noch von Crytek entwickelt wurde, bevor Ubisoft das Ruder übernahm.

Und auch in unserem 2016er GameStar-Ranking der besten Far-Cry-Spiele landete Far Cry 3 auf der Spitzenposition. Gut, damals war Far Cry 5 auch noch nicht auf dem Markt - das schnitt aber auch in unserem Test nicht so gut ab, dass es eine ernstzunehmende Aussicht auf den ersten Platz gehabt hätte. Hier seht ihr, wie die GameStar-Redaktion abgestimmt hat:

Wir gratulieren deshalb Far Cry 3 - dem beliebtesten Far Cry der GameStar - zum Geburtstag und fragen uns natürlich zugleich, wie es jetzt mit der Reihe weitergehen wird.

In unserer Umfrage "Welches Setting wünscht ihr euch für das nächste Far Cry?", zeichnet sich ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen ab zwischen einem Szenario in Russland (19,64 Prozent), Westeuropa (17,6 Prozent) und einer Rückkehr zur Inselwelt von Far Cry 3 (11,85 Prozent).

Bis es soweit ist, könnte jedoch noch einige Zeit ins Land gehen - die Hauptteile der Serie erschienen bisher immer im Abstand von zwei Jahren: Auf Far Cry 3 im Jahr 2012 folgte 2014 Far Cry 4, Far Cry Primal erschien 2016 und dieses Jahr folgte Far Cry 5.

