Bei Steam & Epic gibt’s am Wochenende 7 Spiele kostenlos

Sechs Gratis-Spiele warten dieses Wochenende mal wieder auf euch. Drei davon könnt ihr für immer behalten, drei zeitlich begrenzt kostenlos ausprobieren. Wir liefern euch wie gewohnt einen Überblick und verraten euch, was sich besonders lohnt.

Diese 6 Spiele gibt's am Wochenende kostenlos

Highlight der Woche: Far Cry 3

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Ubisoft Montreal | Release: 29. November 2012 | Plattformen: PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360

Das beste Far Cry für lau: Ihr habt Far Cry 3 bis heute nicht gespielt? Dann gibt es jetzt keine Entschuldigung mehr. Der Ausflug in das Piratenkönigreich von Bösewicht Vaas Montenegro wird aus gutem Grund bis heute als Highlight der Shooter-Reihe gehandelt. Der wunderschönen Open World, enormen spielerischen Freiheit, spannenden Story und interessanten Charakteren sei's gedankt.

Selbst wer Far Cry 3 in- und auswendig kennt, kann guten Gewissens abermals in den Wahnsinn auf der Rook Island eintauchen und Protagonist Jason Brody einen Karibikurlaub bescheren, den er niemals vergessen wird. Eine besser Vorbereitung auf Far Cry 6, das am 7. Oktober 2021 erscheint, gibt es wohl kaum.

Die Uhr tickt: Wollt ihr euch Far Cry 3 kostenlos sichern, dann müsst ihr euch ranhalten. Ihr habt nur noch bis Samstag, den 11. September 2021 um 08:30 Uhr in der Früh zeit, um euch den Ubi-Shooter kostenlos bei Ubisoft Connect zu schnappen.

Diese 3 Spiele gibt es jetzt dauerhaft geschenkt

Neben Far Cry 3 könnt ihr euch dieses Wochenende vier weitere kostenlose Spiele schnappen und die dann für immer behalten. Schaut dafür bei Steam, Epic und auch Ubisoft Connect vorbei.

Nioh: Ein knallhartes Soulslike, in dem es uns in das feudale Japan des 17. Jahrhunderts verschlägt. Hier kreuzt ihr mit fiesen Dämonen und wahnsinnigen Menschen die Klingen und sterbt dabei viele, viele Bildschirmtode. Nioh gibt's gerade bei Epic kostenlos.

Sheltered: Im Survivalspiel müsst ihr nicht nur auf euch selbst aufpassen, sondern gleichzeitig auf eure ganze Familie. Und die leidet wie ihr unter Hunger, Durst und Krankheiten. Im Spielprinzip à la Fallout: Shelter verbarrikadiert ihr euch in einem unterirdischen Schutzbunker und trefft schwerwiegende Entscheidungen. Sheltered könnt ihr gratis bei Epic abstauben.

Diese 3 Spiele könnt ihr am Wochenende gratis spielen

Rainbow Six Siege: Ubisofts Taktik-Shooter ist dieses Wochenende kostenlos spielbar. Wollt ihr mal in das 5v5-Geballer mit Angreifern und Verteidigern reinschnuppern, habt ihr jetzt die beste Gelegenheit dazu.

F1 2021: Falls ihr euch an einer anspruchsvollen Renn-Simulation mit den offiziellen Lizenzen der Formel 1 versuchen wollt, könnt ihr das zum aktuellen Wochenende ohne Kosten tun.

Madden NFL 22: An der aktuellen Ausgabe der American-Football-Simulation könnt ihr euch aktuell versuchen, ohne, dass ihr dafür Geld bezahlen müsst.

Kostenlos bei GameStar Plus: Warlock 2

Habt ihr GameStar Plus abonniert, dann könnt ihr euch im September 2021 den Strategieklassiker Warlock 2: The Exile in der Re-Launch-Fassung schnappen. Außerdem gibt es weiterhin bei GOG diverse Spieleklassiker geschenkt. Das sind zwar nicht mehr die aktuellsten, aber definitiv mal den ein oder anderen Blick wert.