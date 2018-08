Der letzte DLC für Far Cry 5 heißt »Dead Living Zombies« und erscheint am 28. August 2018. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich nach dem Vietnamkrieg im ersten DLC und dem Mars im zweiten jetzt alles um die wandelnden Untoten.

Die ersten beiden Erweiterungen setzten auf kleine Open Worlds und kamen insgesamt nicht sonderlich gut an. Der dritte DLC könnte das jetzt richten: Die Zombies bekämpfen wir nicht in einem offenen Areal, sondern in sieben kleineren Szenarien, die damit auch etwas linearer und actionreich choreografiert sein dürften.

Riesenechsen und neue Level-Bausteine für Arcade

Der Trailer unter der News zeigt, dass wir nicht nur gegen Zombies kämpfen. Auch leuchtende Riesenechsen, wie man sie aus Far Cry 3: Blood Dragon kennt, sind mit von der Partie. Die Umgebung des Addons lässt sich wie bei den vorherigen DLCs auch für den Arcade Level Editor nutzen. Gefallen euch die DLC-Inhalte selbst nicht, könnt ihr also zumindest schicke neue Karten damit bauen.

Vermutlich wird der Preis wie beim Mars-DLC bei rund 10 Euro liegen. Dead Living Zombies ist außerdem Teil des Season Passes und der Gold Edition. Wie sich Ubisofts Open-World-Shooter ohne Erweiterungen schlägt, lest ihr in unserem Test.