Ubisoft hat offiziell ein neues Far Cry angekündigt. Per Teaser-Trailer ist zumindest das Setting bereits klar: Nach dem Atomschlag herrscht die Endzeit, Far Cry trifft also auf das Szenario von Fallout 76. Die kurz gezeigte Waffe - eine Sägeblätter verschießende Armbrust - legt ebenfalls nahe, dass es im Zukunfts-Setting eher um selbstgebautes und zusammengesammeltes Equipment geht.

Was nicht feststeht, ist der konkrete Name. Zur Ankündigung spricht Ubisoft allein von "Far Cry", nicht von Far Cry 6 oder einen Ableger mit Untertitel wie Far Cry: Primal oder Far Cry: Blood Dragon. Den Namen erfahren wir erst zur richtigen Ankündigung, und die findet im Rahmen der Game Awards in der Nacht vom 06. zum 07. Dezember um 02:30 Uhr statt.

Der neueste Serienteil, Far Cry 5, erschien im März 2018 und ist im Rahmen der Game Awards 2018 in der Kategorie bestes Actionspiel nominiert.

