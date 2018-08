FIFA 19 - 16 neue Stadien aus der spanischen Liga lizenziert

FIFA 19 fügt 16 neue Stadien für die spanische LaLiga hinzu. Außerdem sehen die Spieler dank neuer Head-Scans glaubhafter und detaillierter aus. Die LaLiga-Clubs sind im Karriere-Modus, Kick-Off oder FIFA Ultimate Team spielbar.

Auch die vollständige Stadionliste mit allen Clubs haben wir schon für euch zusammengefasst. FIFA 19 erscheint am 25. September für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus