Was haben Iron Man, Hulk, Ant-Man, Thor und Spider-Man gemeinsam? Klarer Fall, sie bilden sowohl in Comics als auch Kinofilmen die Avengers des Marvel-Universums. Aber nicht nur das: Die Bande an Superhelden steht nun auch in einer Fußballmannschaft gemeinsam auf dem Platz, denn in FIFA 20 gibt es jetzt den Avengers FC!

Noch bevor das neue FIFA am 27. September erscheint, können die ersten Fans schon im Early Access zocken und ihre Ultimate Teams zusammenstellen. Der Reddit-User Disloyal35 hat sich dabei den Spaß erlaubt, ein Team aus den Helden des MCU zusammenzustellen. Allerdings selbstverständlich nicht mit Robert Downey Jr., Chris Hemsworth und Co, sondern mit den Namensvettern der Comicfiguren, also zum Beispiel mit dem Brasilianer Hulk oder dem finnischen Mittelfeldspieler Oliver Ant-Man.

Sein Team war zwar noch nicht komplett, aber die Community lieferte sogleich weitere Vorschläge für weitere MCU-Spieler. Eine Startelf des Avengers FC könnte demnach etwa so aussehen:

Torwart: Kieran Lee von Sheffield Wednesday, in Anlehnung an die Marvel-Legende Stan Lee

von Sheffield Wednesday, in Anlehnung an die Marvel-Legende Stan Lee RV: Dennis Man vom FCSB, sein Nachname steht für viele Helden, macht in Kombination mit dem folgenden Innenverteidiger noch mehr Sinn

vom FCSB, sein Nachname steht für viele Helden, macht in Kombination mit dem folgenden Innenverteidiger noch mehr Sinn IV: Finley Iron von Cambridge United, muss sich mit seinem Rechtsverteidigerkollegen zu Iron Man zusammentun

von Cambridge United, muss sich mit seinem Rechtsverteidigerkollegen zu Iron Man zusammentun IV: Niklas Stark von Hertha BSC, stellvertrender Kopf der Bande als Ersatz für Tony Stark (aka Iron Man)

von Hertha BSC, stellvertrender Kopf der Bande als Ersatz für Tony Stark (aka Iron Man) LV: Tim Parker von den New York Red Bulls, vertritt Peter Parker alias Spider-Man im Team

von den New York Red Bulls, vertritt Peter Parker alias Spider-Man im Team ZM: Chis Löwe von Dynamo Dresden, spricht man ihn englisch aus und verballhornt ein wenig, braucht man ihn nur mit...

von Dynamo Dresden, spricht man ihn englisch aus und verballhornt ein wenig, braucht man ihn nur mit... ZM: ... Josh Key von Exeter City kombinieren. Dann wird aus den beiden nämlich: Loki

von Exeter City kombinieren. Dann wird aus den beiden nämlich: Loki ZM: Oliver Antman vom FC Nordsjaelland, der Nachname spricht für sich

vom FC Nordsjaelland, der Nachname spricht für sich RF: Hulk von Shanghau Dongya, der muskulöse Brasilianer heißt eigentlich Givanildo Vieira de Souza, hat seinen Spitznamen aber tatsächlich vom grünen Marvel-Helden

von Shanghau Dongya, der muskulöse Brasilianer heißt eigentlich Givanildo Vieira de Souza, hat seinen Spitznamen aber tatsächlich vom grünen Marvel-Helden LF: Niklas Busch Thor vom IK Sirius, auch als Fußballer ist Thor ein Nordmann, um genau zu sein ein Schwede

vom IK Sirius, auch als Fußballer ist Thor ein Nordmann, um genau zu sein ein Schwede ST: Ashley Barnes vom FC Burnley, im Sturm steht damit quasi der Winter Soldier alias Bucky Barnes

Selbstverständlich gibt es noch etliche andere Fußballer, die ähnliche Namen haben und auch in das Team passen würden. Gleichzeitig überzeugt die bunt zusammengemischte Truppe nicht gerade durch eine hohe Team-Chemie und mit den Spielerwerten dürfte man in FUT auch nicht sonderlich konkurrenzfähig sein, aber ein witziger Spaß ist es allemal und deswegen wollten wir den Avengers FC auch mit euch teilen.

Mehr Infos zu FIFA 20

FIFA 20 erscheint am 27. September 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Wenn ihr noch mehr Infos zur neuen Fußballsim von EA sucht, haben wir hier eine kleine Auswahl an spannenden Infos für euch:

13 Fakten zu FIFA 20: Neuerungen, Volta & Karriere