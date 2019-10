Am Mittwoch, den 9. Oktober, um 16 Uhr veröffentlicht EA Sports das neue Team of the Week für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 20. Bis die 23 Spieler des TOTW 4 bekannt gegeben werden, haben wir aber schon jetzt Vorhersagen für euch, welche Fußballer gute Chance haben, eine schwarze Spezial-Karte zu erhalten.

Laut den Predictions der FIFA-Community-Seite Futhead.com könnte unter anderem Eden Hazard im Team der Woche landen und ein Rating von 92 erhalten. Das wäre insbesondere deshalb spannend, weil der Linksaußen von Real Madrid auch eine Ones-To-Watch-Karte besitzt und die würde dadurch automatisch wertvoller werden. Neben Hazard könnten es auch Paulo Dybala (89), Patrick Herrmann (81) und der schon 37-jährige Jermain Defoe (81) ins TOTW schaffen.

Das sind die Predictions für das TOTW 1 von FIFA 20

Predictions-Startelf:

Torwart: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen, Finnland) - 85

IV: Nikola Milenkovic (AC Florenz, Serbien) - 81

IV: David Luiz (FC Arsenal, Brasilien) - 85

LV: Patrick Van Aanholt (Crystal Palace, Niederlande) - 81

ZM: Steven Bergwijn (PSV Eindhoven, Niederlande) - 84

ZM: Marco Verratti (Paris Saint-Germain, Italien) - 87

ZM: Arturo Vidal (FC Barcelona, Chile) - 85

LF: Eden Hazard (Real Madrid, Belgien) - 92

ST: Carlos Vela (Los Angeles FC, Mexiko) - 85

ST: Ciro Immobile (Lazio Rom, Italien) - 87

ST: Paulo Dybala (Piemonte Calcio, Argentinien) - 89

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Aitor (UD Levante, Spanien) - 81

LAV: Robin Gosens (Atalanta Bergamo, Deutschland) - 81

ZOM: Florent Mollet (Montpellier HSC, Frankreich) - 81

RM: Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach, Deutschland) - 81

ST: Sargis Adamyan (TSG 1899 Hoffenheim, Armenien) - 80

ST: Jermain Defoe (Glasgow Rangers, England) - 81

ST: Wesley (Aston Villa, Brasilien) - 82

Predictions-Reservespieler:

RAV: Adama Traore (Wolverhampton Wanderers, Spanien) - 80

ST: Libor Kozak (Sparta Prag, Tschechische Republik) - 80

ST: Patson Daka (Red Bull Salzburg, Sambia) - 80

ST: Abdoulaye Sane (FC Sochaux, Senegal) - 76

ST: Adis Jahovic (Yeni Malatyaspor, Mazedonien) - 80

Achtung Mikrotransaktionen:

An dieser Stelle müssen wir euch wieder einmal davor warnen, die TOTW-Spieler nur in Kartensets zu suchen. Der Ultimate Team Modus von FIFA 20 bietet nämlich viele Mikrotransaktionen und unfaire Pay2Win-Mechaniken. Sucht eure Lieblingsspieler deshalb lieber direkt auf dem FUT-Transfermarkt und kauft sie dort für die Ingame-Währung FIFA-Coins, statt Echtgeld für die zufällig befüllten Sets auszugeben. Wie absurd das Pay2Win von FIFA ist, zeigte Anfang 2019 zum Beispiel das Team of the Year: Selbst im teuersten Kartenpaket lag die Wahrscheinlichkeit, einen der starken TOTY-Spieler zu finden, bei unter einem Prozent.

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 20 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine schwarze »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-) Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch. Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

Mehr Infos zu FIFA 20

Falls ihr noch mehr Infos zur neuen Fußballsim von EA sucht, haben wir hier eine kleine Auswahl an spannenden Infos für euch:

- Wer ist der beste Kicker? Die Top 100 der besten Spieler aus FIFA 20

- Wer ist der beste Angreifer? Die Top 25 der besten Stürmer au FIFA 20

- FIFA 20 gratis spielen: Alle Infos zur FIFA 20 Demo

- Wo treten wir an? Die komplette Stadion-Liste von FIFA 20, inklusive Bundesliga

- Auch mit Trainerinnen: Die Neuerungen im Karrieremodus von FIFA 20

- Und wie spielt es sich nun? Unsere 5 wichtigsten Erkenntnisse aus drei Stunden FIFA 20

13 Fakten zu FIFA 20: Neuerungen, Volta, Karriere & alles, was wir jetzt schon wissen