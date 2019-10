Am Mittwoch, den 23. Oktober, um 16 Uhr veröffentlicht EA Sports das neue Team of the Week für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 20. Bis die 23 Spieler des TOTW 6 bekannt gegeben werden, haben wir aber schon jetzt Vorhersagen für euch, welche Fußballer gute Chancen haben, eine schwarze Spezial-Karte zu erhalten.

Laut den Predictions der FIFA-Community-Seite Futhead.com dürften es diese Woche keine Spieler mit einem 90er-Rating ins Team der Woche schaffen. Die stärkste TOTW-Karte würde Angel Di Maria mit einer 87 erhalten.

Im Sturm stünde außerdem Wissam Ben Yedder mit einem Gesamtwert von 85. Das wäre insbesondere deshalb spannend, weil der Stürmer vom AS Monaco auch eine Ones-To-Watch-Karte besitzt und die würde dadurch automatisch wertvoller werden. Aus der Bundesliga könnten es mit Roman Bürki (86) und Goncalo Paciencia (81) immerhin zwei Spieler ins TOTW 6 schaffen.

Das sind die Predictions für das TOTW 6 von FIFA 20

Predictions-Startelf:

Torwart: Roman Bürki (Borussia Dortmund, Schweiz) - 86

RV: Jesus Navas (FC Sevilla, Spanien) - 84

IV: Clement Lenglet (FC Barcelona, Frankreich) - 86

LV: Marcos Alonso (FC Chelsea, Spanien) - 84

ZOM: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) - 87

ZOM: Taison (Schachtar Donezk, Brasilien) - 84

LF: Hakan Calhanoglu (AC Mailand, Türkei) - 83

LF: LagoJunior (RCD Mallorca, Elfenbeinküste) - 81

ST: Lautaro Martinez (Inter Mailand, Argentinien) - 84

ST: Wissam Ben Yedder (AS Monaco, Frankreich) - 85

ST: Arkadiusz Milik (SSC Neapel, Polen) - 85

Predictions-Auswechselspieler:

Torwart: Alfred Gomis (Dijon FCOP, Senegal) - 81

IV: Boubacar Kamara (Olympique Marseille, Frankreich) - 81

LM: Nacer Chadli (RSC Anderlecht, Belgien) - 81

LF: Jack Grealish (Aston Villa, England) - 81

ST: Elkeson (Guangzhou Evergrande Taobao) - 82

ST: Goncalo Paciencia (Eintracht Frankfurt, Portugal) - 81

ST: Andreas Cornelius (Parma Calcio, Dänemark) - 80

Predictions-Reservespieler:

LM: Jordan Morris (Seattle Sounders, USA) - 80

LM: Mislav Orsic (Dinamo Zagreb, Kroatien) - 80

RF: Paddy Madden (Fleetwood Town, Irland) - 75

ST: Daniel Candeias (Genclerbirligi SK, Portugal) - 80

ST: Henok Goitom (AIK Solna, Eritrea) - 80

Achtung Mikrotransaktionen:

An dieser Stelle müssen wir euch wieder einmal davor warnen, die TOTW-Spieler nur in Kartensets zu suchen. Der Ultimate Team Modus von FIFA 20 bietet nämlich viele Mikrotransaktionen und unfaire Pay2Win-Mechaniken. Sucht eure Lieblingsspieler deshalb lieber direkt auf dem FUT-Transfermarkt und kauft sie dort für die Ingame-Währung FIFA-Coins, statt Echtgeld für die zufällig befüllten Sets auszugeben.



Wie absurd das Pay2Win von FIFA ist, zeigte Anfang 2019 zum Beispiel das Team of the Year: Selbst im teuersten Kartenpaket lag die Wahrscheinlichkeit, einen der starken TOTY-Spieler zu finden, bei unter einem Prozent.

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 20 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine schwarze »In-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Erhältlich sind diese Spezial-Karten nur in seltenen (Gold-) Spieler-Sets. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »In-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch. Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.

