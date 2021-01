FIFA 21 wählt sein Team of the Year. Zur Auswahl stehen wie gewohnt die besten Spieler im Jahr 2020, die im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Und wie schon bei FIFA 20 dürfen die Fans selbst darüber abstimmen, welche der 70 virtuellen Sportler es ins Team des Jahres von FIFA 21 schaffen.

Um abzustimmen, geht auf die offizielle FIFA-21-Website und bestimmt eure Favoriten unter den Nominierten. Ihr dürft für jede Feldposition eure Lieblingsspieler aussuchen.

Dabei sind auch zahlreiche Ballkünstler aus der deutschen Bundesliga vertreten. Beispielsweise Manuel Neuer vom FC Bayern bei den Torwarten, Angeliño von RB Leipzig bei den Verteidigern, Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach im Mittelfeld und Erling Haaland vom BVB im Sturm.

Aber auch die großen Namen des internationalen Top-Fußballs dürfen natürlich nicht fehlen. Diese Athleten stehen dieses Jahr unter den Nominierten für das TOTY 2020 zur Wahl:

FIFA 21: Die Nominierten im Team of the Year

Torhüter

Alisson - Liverpool

Thibaut Courtois - Real Madrid

Ederson - Manchester City

Lukáš Hrádecký - Bayer 04 Leverkusen

Steve Mandanda - Olympique Marseille

Keylor Navas - Paris Saint-Germain

Manuel Neuer - Bayern München

Verteidiger

Francesco Acerbi - Lazio

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Jordan Amavi - Olympique Marseille

Angeliño - RB Leipzig

Alphonso Davies - Bayern München

Stefan de Vrij - Inter

Matthias Ginter - Borussia Mönchengladbach

Theo Hernández - AC Mailand

Mats Hummels - Borussia Dortmund

Jesús Navas - FC Sevilla

Jordi Alba - FC Barcelona

Presnel Kimpembe - Paris Saint-Germain

Aymeric Laporte - Manchester City

Marquinhos - Paris Saint-Germain

Andrew Robertson - Liverpool

Sergio Ramos - Real Madrid

Thiago Silva - Chelsea

Virgil van Dijk - Liverpool

Mittelfeldspieler

Houssem Aouar - Olympique Lyon

Bruno Fernandes - Manchester United

Kevin De Bruyne - Manchester City

Nabil Fekir - Real Betis

Alejandro Gómez - Atalanta

Robin Gosens - Atalanta

Raphaël Guerreiro - Borussia Dortmund

Jordan Henderson - Liverpool

Joshua Kimmich - Bayern München

Mateo Kovacic - Chelsea

Toni Kroos - Real Madrid

Luis Alberto - Lazio

Merino - Real Sociedad

Parejo - FC Villarreal

Renato Sanches - LOSC Lille

Marcel Sabitzer - RB Leipzig

Heung-Min Son - Tottenham Hotspur

Lars Stindl - Borussia Mönchengladbach

Thiago - Liverpool

Stürmer

André Silva - Eintracht Frankfurt

Ben Yedder - AS Monaco

Karim Benzema - Real Madrid

Francesco Caputo - Sassuolo

Cristiano Ronaldo - Piemonte Calcio

Ángel Di María - Paris Saint-Germain

Paulo Dybala - Piemonte Calcio

Jack Grealish - Aston Villa

Erling Haaland - Borussia Dortmund

Ciro Immobile - Lazio

Danny Ings - Southampton

Lorenzo Insigne - Neapel

João Félix - Atlético Madrid

Joselu - Deportivo Alavés

Harry Kane - Tottenham Hotspur

Andrej Kramaric - TSG 1899 Hoffenheim

Robert Lewandowski - Bayern München

Romelu Lukaku - Inter

Sadio Mané - Liverpool

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain

Lionel Messi - FC Barcelona

Neymar Jr - Paris Saint-Germain

Mohamed Salah - Liverpool

Raheem Sterling - Manchester City

Luis Suárez - Atlético Madrid

Jamie Vardy - Leicester City

Wie geht es weiter?

Als nächstes gibt Publisher EA die Gewinner der Abstimmung bekannt. Dies soll noch im Januar passieren. Aus den Ergebnissen setzt sich das Team of the Year im Spielmodus FUT 21 zusammen. Wer es in dieses Team schafft, hat die Chance auf eine besonders wertvolle Karte mit einem Spielerwert von bis zu 99 Punkten.

