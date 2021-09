Der Karrieremodus gehört zu den beliebtesten Modi in FIFA 22. Insbesondere unter Einzelspielern . Der größte Reiz liegt vor allem darin, seine Mannschaft mit klugen Transfers auf die Saison vorzubereiten. Doch wer Geld für einen Spieler ausgibt, will natürlich etwas dafür zurückbekommen.

Seien es Tore, Titel oder gar ein noch höhere Ablösesumme, als man selbst gezahlt hat. Besonders bei letzterem kommen die Talente ins Spiel. Denn die Wertung eines Spielers kann sich im Verlauf seiner Karriere verändern und damit auch sein Marktwert. Vor allem junge Spieler werden von Saison zu Saison besser.

Doch wie gut kann ein Spieler wirklich werden? Das verrät euch FIFA im Detail nie. Tatsächlich hat jeder Spieler aber ein verborgenes Potenzial. Also eine Wertung, die er maximal erreichen kann. In diesem Artikel lernt ihr, welche Spieler in FIFA 22 das höchste Potenzial aufweisen und außerdem, welche Spieler die meisten Wertungspunkte dazubekommen.

Legen wir los!

Die Spieler mit dem höchsten Potenzial in FIFA 22

Als erstes zeigen wir euch die Talente, mit der höchsten Endwertung. Ihr entdeckt hier also 20 Spieler, die im Verlauf ihrer Karriere zu echten Megastars werden können. Die meisten knacken dabei locker die 90. Allerdings handelt es sich hier in den meisten Fällen um Spieler, die auch zu Beginn schon sehr, sehr stark und auch teuer sind.

Zu den Talenten mit dem größten Wachstum in dieser Liste gehören der engländer Phil Foden, Kai Havertz oder Europameister Federico Chiesa, die alle 8 Punkte verdienen können. Einen noch rasanteren Aufstieg erlebt der spanische Nationalspieler Pedri. Der hochgeschätzt Mittelfeldspieler ist gerade 18 Jahre alt und kann sich um 10 Punkt verbessern.

Name Verein / Liga Alter Position Rating Potenzial 1. Kylian Mbappé Paris Saint-Germain / Ligue 1 22 ST 91 95 2. Erling Haaland Borussia Dortmund / Bundesliga 21 ST 88 93 3. Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain / Ligue 1 22 TW 89 93 4. Trent Alexander-Arnold Liverpool / Premier League 22 RV 87 92 5. Phil Foden Manchester City / Premier League 21 ZOM 84 92 6. Kai Havertz Chelsea / Premier League 22 ZOM 84 92 7. Frenkie de Jong FC Barcelona / La Liga 24 ZM 87 92 8. Pedri FC Barcelona 18 ZM 81 91 9. Federico Chiesa Piemonte Calcio / Serie A 23 RF 83 91 10. Joao Felix Atlético Madrid / La Liga 21 MS 83 91 11. Ruben Dias Manchester City / Premier League 24 IV 87 91 12. Jadon Sancho Manchester United / Premier League 21 RM 87 91 13. Ryan Gravenberch Ajax Amsterdam / Eredivisie 19 ZM 78 90 14. Ansu Fati FC Barcelona / La Liga 18 LF 76 90 15. Dayot Upamecano Bayern München / Bundesliga 22 IV 82 90 16. Vinicius Jr. Real Madrid / La Liga 21 LF 80 90 17. Theo Hernandez AC Milan / Serie A 23 LV 84 90 18. Ferran Torres Manchester City / Premier League 21 RF 82 90 19. Matthijs de Ligt Piemonte Calcio / Serie A 22 IV 85 90 20. Florian Wirtz Bayer 04 Leverkusen / Bundesliga 18 ZOM 78 89

Die Spieler mit dem größten Wachstum in FIFA 22

In der nächsten Liste findet ihr 20 Spieler, die vielleicht nicht die Stratosphäre mit ihrer Endwertung durchbrechen, dafür aber extreme Steigerungen verzeichnen können. Das tolle an diesen Wunderkindern: Sie sind anfänglich meist sehr günstig zu haben und steigen extrem im Wert. Daran lässt sich also sehr gutes Geld verdienen, selbst wenn sie keine 90er Wertung erreichen.

Name Verein / Liga Alter Position Rating Potenzial (Wachstum) 1. Chris Brady Chicago Fire FC / MLS 17 TW 51 77 (+26) 2. Alfie Devine Tottenham / Premier League 17 ZM 57 82 (+25) 3. Kacper Urbanski Bologna / Serie A 16 ZOM 54 79 (+25) 4. Fred Emmings Minnesota United / MLS 17 TW 48 73 (+25) 5. Aidan Denholm Heart of Midlothian / FA Cup 17 RF 52 77 (+25) 6. Osvaldo Cisneros Sporting KC / MLS 17 ZOM 49 74 (+25) 7. Antwoine Hackford Sheffield United / EFL Championship 17 ST 59 84 (+25) 8. Ben Chrisene Aston Villa / Premier League 17 LV 53 78 (+25) 9. Berat Kalkan Kasimpasa / Süper Lig 18 LM 56 80 (+24) 10. Kristoffer Paulsen Viking FK / Eliteserien 17 IV 50 74 (+24) 11. Rav van den Berg PEC Zwolle / Eredivisie 17 IV 59 83 (+24) 12. Matteo Campagna Vancouver Whitecaos / MLS 17 IV 49 73 (+24) 13. Ryan O'Kane Dundalk / Premier Division 18 RF 51 75 (+24) 14. Jean-Aniel Assi CF Montréal / MLS 17 ST 52 75 (+23) 15. Syver Aas Odds Ballklubb / Eliteserien 17 ZM 52 75 (+23) 16. Johan Guadagno FC Kopenhagen / Superliga 18 TW 53 76 (+23) 17. Oskar Sivertse Kristiansund BK / Eliteserien 17 ST 51 74 (+23) 18. Nikolas Muci FC Lugano / Super League 18 ST 53 76 (+23) 19. Orlando Herrera Bolivar / Liga de Fútbol 18 IV 53 76 (+23) 20. Aidomo Emakhu Shamrock Rovers / Premier Division 17 ST 49 72 (+23)

Die 15 besten U21-Spieler

Ihr solltet jetzt schon einen guten Überblick über alle möglichen Talente in FIFA 22 haben. Hier fassen wir für euch aber nochmal ganz frei vom Potenzial die besten U21-Spieler im ganzen Spiel zusammen.