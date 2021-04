Find Your Next Game: Spring Edition - Das erwartet euch

Frühlingszeit, FYNG-Zeit! Zwischen 20. und 29. April heißt es auf unseren Webseiten GameStar.de, GamePro.de, Mein-MMO.de und auf unseren Livestreaming-Kanälen GameStar bei YouTube und Monsters and Explosions bei Twitch wieder Find Your Next Game. Diesmal steht die Spring Edition an, in der wir euch viele viele neue Spiele vorstellen wollen und teils exklusives Gameplay aus kommenden Titeln zeigen werden.

Natürlich gibt es auch diesmal wieder Talkrunden und spannende Gäste: Entwickler und namhafte Streamer.

Außerdem findet am Samstag, den 24. April wieder eine Runde unseres großen Strategiespiel-Formats Ränkespiel mit Maurice Weber statt. Diesmal schmiedete Maurice Intrigen gegen seine Mitspieler Steinwallen, Denzel von RBTV und Sep von Pietsmiet im Addon zu Crusader Kings 3.

In diesem Artikel findet ihr täglich aktuell unseren Programmplan für den Livestream sowie neue Spielvorstellungen und Analysen unserer Redaktionen verlinkt.

Das Livestreaming-Programm vom 20.-22. April

Am Dienstag, den 20. April haben wir folgende Programmpunkte für euch: