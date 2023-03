Forspoken wurde zwar zum großen Open-World-Flop, will aber trotzdem mehr Story per DLC erzählen

In Tanta We Trust erscheint am 26. Mai, für Inhaber der Digital Deluxe Edition aber schon am 23.

Versprochen ist versprochen oder im Falle vom Forspoken DLC wohl eher: Was verkauft wurde, muss geliefert werden. Denn die Digital Deluxe Edition des Open World Rollenspieles enthielt das Versprechen, den DLC »In Tanta We Trust« nachzureichen. Auch wenn diese Entscheidung sicher einigen im Hause Square Enix im Nachgang wenig gefiel.

Das Addon soll nun am 26. Mai 2023 erscheinen. Wer die reguläre Version hat, kann den DLC separat erwerben. Inhaber der obigen Edition sollen bereits ab dem 23. Zugang erhalten - natürlich ohne weitere Kosten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Flopp mit Folgen

Forspoken fiel nach seinem Release am 24. Januar dieses Jahres gleich mehrfach durch: Die Verkäufe liefen schlecht und die Bewertungen der Fachpresse waren wenig freundlich - wobei es einige Ausreißer nach oben gab. Und auch unser Review kam zu einem eher durchmischten Fazit, das im Nachgang auch von den Kritiken auf Steam weitestgehend geteilt wurde.

Aufgrund der schlechten Absatzzahlen und durchwachsenen Wertungen hat Square Enix auch bereits Konsequenzen gezogen:

Mehr zu Forspoken Schluss nach einem Spiel: Square Enix zerschlägt Forspoken-Entwickler Luminous von Dennis Zirkler

Was bringt In Tanta We Trust mit?

Das verrät der Pressetext zur Handlung: Der DLC erzählt quasi eine Vorgeschichte zum Hauptspiel, die 25 Jahre vor dessen Handlung angesiedelt ist. Protagonistin ist erneut Frey, die weiter nach einem Weg sucht, das alles korrumpierende Miasma, The Break genannt, aufzuhalten.

Von einer geheimnisvollen Stimme geleitet, findet sie sich bald an einem besonderen Ort wieder. Dieser führt sie zu der legendären Schlacht, der Reinigung des Rheddig, die Athia verwüstete und die Tantas in den Wahnsinn trieb. Versprochen werden einzigartige vertikale Umgebungen, in denen Freys magisch verstärkte Parkour-Fähigkeiten erneut auf die Probe gestellt werden.

Da die Entwickler von Forspoken in der Zwischenzeit an anderer Stelle bei Square Enix untergekommen sind, bleibt abzuwarten, ob Forspoken eventuell noch weiter ausgebaut wird. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Marke Forspoken ab Juni erst einmal auf Eis gelegt wird.

Wie schauts mit euch aus? Gebt ihr Forspoken mit dem DLC noch mal eine Chance oder ist der Zug für euch längst abgefahren? Hatte euch das Open World Rollenspiel überhaupt interessiert? Erzählt uns von eurer Meinung in den Kommentaren!