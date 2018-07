Epic Games hat nach Feedback zur neuen Kleinstmaschinenpistole in Fortnite: Battle Royale entschieden, die Waffenklasse per Hotfix einer Überarbeitung zu unterziehen. Da sie bislang zu stark gewesen seien, drehen die Entwickler an einigen Stellschrauben und schwächen die SMGs ab. Im Folgenden führen wir die Änderungen für euch auf:

SMG und Kompakt-SMG: Genauigkeitsbonus von 35 Prozent auf 15 Prozent reduziert

SMG-Schaden von 19/20/21 auf 17/18/19 reduziert.

Kompakt-SMG-Schaden von 23/24 auf 21/22 reduziert.

SMG-Feuerrate von 13 auf 12 reduziert.

Kompakte SMG-Feuerrate von 11 auf 10 reduziert.

SMG, Compact SMG und Silenced SMG Schadensabfall: Die Reichweite wurde von 2400/3500/5000 auf 2000/3000/4000 reduziert. Der Prozentsatz von 100/80/65 Prozent auf 100/70/40 Prozent reduziert.

Dropraten von Seltenen SMGs und Kompakt-SMGs leicht verringert.

Erst vor zwei Tagen erschien Patch 5.1 für Fortnite, der im Rahmen des einjährigen Jubiläums des erfolgreichen Battle-Royale-Shooters Geburtstagskuchen auftischte und außerdem den beliebten Kreativmodus »Spielwiese« zurückbrachte. Auf der Jagd nach extra Erfahrungspunkten? Hier findet ihr die Weekly Challenges von Woche 3, Season 5.

Wer sich dafür interessiert, wie sehr sich Fortnite für die Entwickler lohnt, liest hier unsere News über den gestiegenen Wert von Epic Games auf fünf bis acht Milliarden US-Dollar.