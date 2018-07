Update:



Der Patch ist mittlerweile verfügbar, wir haben die Patch Notes auf Seite 2 der Meldung.

Es begann mit einer Rakete, die Dimensionsportale in den Himmel riss und mündete in den Start von Season 5: Inklusive neuer Karte. Das matschige Moisty Mire ist nun ein trockenes Wüstengebiet, im neuen Gebiet Lazy Links könnt ihr Golf spielen.

Mehr zum Thema: Epics PR für Season 5: Burger in der Wüste, Lama in Köln

Neue, alte Maschinenpistole für Battle Royale

Doch Epic plant noch viel mehr für Season 5. Heute um 14 Uhr unserer Zeit erscheint das Content Update v5.0, wie der Entwickler auf Twitter ankündigte. Und schon vorab steht fest, dass eine Maschinenpistole zur Waffenkollektion hinzukommt - oder besser gesagt: zurückkehrt. Die Waffe gab es nämlich schon mal in Fortnite, Epic entfernte sie allerdings vor einigen Monaten, um sie anzupassen.

Nun kehrt sie mit »verbesserter Mobilität« und in der Optik einer MP5 zurück. Da sich allerdings keine Waffe in Fortnite auf die Bewegungsgeschwindigkeit der Spieler auswirkt, bleibt es vorerst unklar, was genau die Entwickler mit Mobilität meinen. Vielleicht beziehen sie sich auf das Schießen beim Laufen - gut möglich, dass die SMG hier präziser als andere Waffen feuert und weniger streut.

Weitere Inhalte für PvP und PvE

Für die neue Maschinenpistole muss ein anderer Vertreter der SMG-Kategorie weichen - die taktische Maschinenpistole wird vorerst eingemottet. Neben diesen Inhalten verbessert der Patch auch die Balance in Form von höherem Schaden für das halbautomatische Scharfschützengewehr.

PvE-Spieler kriegen ebenfalls eine Maschinenpistole mit dem Ratterer-Sturmgewehr, das auf der klassischen Gangsterwaffe Tommy Gun basiert und bereits in Battle Royale verfügbar ist. Und wer in den PvE-Modus überhaupt erstmal eintauchen möchte, der kann dies nun günstiger tun. Mit Patch 5.0 ist Rettet die Welt um die Hälfte des Kaufpreises reduziert.

Neben den Inhalten des Updates in dieser Meldung könnt ihr euch hier eine handliche Übersicht aller Items im Battle Pass anschauen. Oder ausführlich über die Neuerungen von Season 5 informieren. Übrigens: Das erste Event von Fortnites großer E-Sport-Serie Summer Skirmish ist jüngst ziemlich in die Hose gegangen.